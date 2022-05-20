В Москве начались съёмки детективного триллера «Тень»

В Москве идут съёмки остросюжетного детективного триллера про контрразведку «Тень».

Сценарист и один из продюсеров проекта — Илья Куликов, работавший над сериалами «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Глухарь». Он же отвечает за режиссуру вместе с Анной Мирохиной («Регби»), а роли исполняют Олег Гаас, Филипп Янковский и другие актёры.

«Кастинг на «Тень» был самый масштабный в Legio за все годы моей работы в компании, — говорит Анна Мирохина. — Мы его начали 1 декабря 2021-го и закончили в 20-х числах марта 2022-го. 186 актеров прошли пробы — это не только главные роли, но и роли второго плана. Очень и очень скрупулёзно собирали ансамбль».

Главный герой — патриот, сотрудник контрразведки Вадим (Гаас). Он пускается на поиски неуловимого шпиона, который имеет доступ к секретным сведениям и может подорвать национальную безопасность страны.

Сюжет основан на реальных событиях. Работая над фильмом, кинематографисты консультировались с сотрудниками российской контрразведки. С их помощью авторы ленты планируют достоверно показать на экране детали, связанные с работой разведчиков.

Часть съёмок «Тени» пройдёт летом в Стамбуле. В широкий прокат фильм выйдет 3 ноября 2022 года.