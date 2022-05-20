В Москве начались съёмки детективного триллера «Тень»

Короткая ссылка
В Москве идут съёмки остросюжетного детективного триллера про контрразведку «Тень».
В Москве начались съёмки детективного триллера «Тень»
  • © Legio Felix

Сценарист и один из продюсеров проекта — Илья Куликов, работавший над сериалами «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Глухарь». Он же отвечает за режиссуру вместе с Анной Мирохиной («Регби»), а роли исполняют Олег Гаас, Филипп Янковский и другие актёры.

«Кастинг на «Тень» был самый масштабный в Legio за все годы моей работы в компании, — говорит Анна Мирохина. —  Мы его начали 1 декабря 2021-го и закончили в 20-х числах марта 2022-го. 186 актеров прошли пробы — это не только главные роли, но и роли второго плана. Очень и очень скрупулёзно собирали ансамбль».

Главный герой — патриот, сотрудник контрразведки Вадим (Гаас). Он пускается на поиски неуловимого шпиона, который имеет доступ к секретным сведениям и может подорвать национальную безопасность страны.  

Сюжет основан на реальных событиях. Работая над фильмом, кинематографисты консультировались с сотрудниками российской контрразведки. С их помощью авторы ленты планируют достоверно показать на экране детали, связанные с работой разведчиков.

Часть съёмок «Тени» пройдёт летом в Стамбуле. В широкий прокат фильм выйдет 3 ноября 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить