В Алтайском крае «Ночь музеев» посвятят 85-летию региона

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В Алтайском крае «Ночь музеев», которая пройдёт в ночь с 21 на 22 мая, будет посвящена 85-летию со дня образования региона.
В Алтайском крае «Ночь музеев» посвятят 85-летию региона
  • Gettyimages.ru
  • © Zero Creatives

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение министра культуры Алтайского края Елены Безруковой. 

Отмечается, что всего в акции примут участие 89 культурных учреждений края, включая Государственный художественный музей Алтайского края и Государственный музей истории литературы.

В экспозициях будут представлены в том числе материалы, посвящённые истории региона.

Ранее Радио 1 сообщило, что акция «Ночь музеев» пройдёт в Подмосковье 21 мая.

До этого подробности проведения «Ночи музеев» в Челябинской области раскрыл URA.RU.

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