В Алтайском крае «Ночь музеев» посвятят 85-летию региона

В Алтайском крае «Ночь музеев», которая пройдёт в ночь с 21 на 22 мая, будет посвящена 85-летию со дня образования региона.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение министра культуры Алтайского края Елены Безруковой.

Отмечается, что всего в акции примут участие 89 культурных учреждений края, включая Государственный художественный музей Алтайского края и Государственный музей истории литературы.

В экспозициях будут представлены в том числе материалы, посвящённые истории региона.

Ранее Радио 1 сообщило, что акция «Ночь музеев» пройдёт в Подмосковье 21 мая.

До этого подробности проведения «Ночи музеев» в Челябинской области раскрыл URA.RU.