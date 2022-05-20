В Алтайском крае «Ночь музеев» посвятят 85-летию региона
- Gettyimages.ru
- © Zero Creatives
Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение министра культуры Алтайского края Елены Безруковой.
Отмечается, что всего в акции примут участие 89 культурных учреждений края, включая Государственный художественный музей Алтайского края и Государственный музей истории литературы.
В экспозициях будут представлены в том числе материалы, посвящённые истории региона.
Ранее Радио 1 сообщило, что акция «Ночь музеев» пройдёт в Подмосковье 21 мая.
До этого подробности проведения «Ночи музеев» в Челябинской области раскрыл URA.RU.