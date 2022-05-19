Умер греческий композитор Вангелис

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Всемирно известный греческий композитор, автор музыки ко многим фильмам Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, известный в мире как Вангелис, скончался в возрасте 79 лет.
Умер греческий композитор Вангелис
  • Gettyimages.ru
  • © Rob Verhorst

Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Его смерть подтвердила юридическая фирма, представляющая интересы Папатанасиу.

«С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая», — говорится в заявлении.

Сообщается, что он лечился в больнице во Франции от коронавируса.

Ранее стало известно, что индийская певица, композитор, актриса Лата Мангешкар скончалась в возрасте 92 лет.

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