Умер греческий композитор Вангелис
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Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Его смерть подтвердила юридическая фирма, представляющая интересы Папатанасиу.
«С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая», — говорится в заявлении.
Сообщается, что он лечился в больнице во Франции от коронавируса.
Ранее стало известно, что индийская певица, композитор, актриса Лата Мангешкар скончалась в возрасте 92 лет.