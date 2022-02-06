Умерла индийская певица Лата Мангешкар

Индийская певица, композитор, актриса Лата Мангешкар скончалась в возрасте 92 лет.

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что артистка умерла в клинике Мумбаи, куда была доставлена с коронавирусной инфекцией. Из-за тяжести течения болезни она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Как отмечает телеканал, Мангешкар была иконой индийского кино, в стране её называли «Соловей Индии». Она исполнила песни для множества фильмов.

Ранее сообщалось, что американская певица Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла на 79-м году жизни.