Умерла индийская певица Лата Мангешкар

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Индийская певица, композитор, актриса Лата Мангешкар скончалась в возрасте 92 лет.

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что артистка умерла в клинике Мумбаи, куда была доставлена с коронавирусной инфекцией. Из-за тяжести течения болезни она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Как отмечает телеканал, Мангешкар была иконой индийского кино, в стране её называли «Соловей Индии». Она исполнила песни для множества фильмов.

Ранее сообщалось, что американская певица Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла на 79-м году жизни.

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