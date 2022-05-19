В Тульской области «Ночь музеев» посвятят императорскому дому Романовых

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В Тульской области «Ночь музеев» будет посвящена 350-летию со дня рождения Петра I и историческому наследию императорского дома Романовых.
В Тульской области «Ночь музеев» посвятят императорскому дому Романовых
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Акция состоится 21 мая.

Отмечается, что в Тульской областной филармонии пройдёт презентация концерта-экскурсии «Дом Романовых и Тульский край», в музее «Тульские самовары» — театрализованная экскурсия «Дом имени императора Александра II», а в Историко-мемориальном музее Демидовых — интеллектуальные игры, посвящённые эпохе Петра I.

Также стало известно, что 28 мая в Национальной библиотеке Республики Бурятия состоится «Библионочь-2022», передаёт transsibinfo.com. В этом году её посвятят туризму, путешествиям и Году нематериального культурного наследия народов России.

Программа включает квест, концерт, розыгрыши призов, мастер-классы, интеллектуальные игры, народные танцы и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что акция «Ночь музеев» пройдёт в Подмосковье 21 мая.

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