Акция «Ночь музеев» пройдёт в Подмосковье 21 мая
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«21 мая во многие учреждения культуры Подмосковья вход будет бесплатным, также будут продлены часы работы», — передаёт «Радио 1» слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
Так, музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» представит выставку скульптур Николая Селиванова и концерт Ирины Дельской.
«Зарайский кремль» пригласит в «Музыкальный салон М.Ю. Виельгорского» на представление кукольного театра «Маэстро», в творческую мастерскую «Текстильные украшения».
Серпуховский историко-художественный музей представит программу «Ожившие картины».
Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.