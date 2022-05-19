Акция «Ночь музеев» пройдёт в Подмосковье 21 мая

В пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области сообщили, что регион присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» 21 мая.

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«21 мая во многие учреждения культуры Подмосковья вход будет бесплатным, также будут продлены часы работы», — передаёт «Радио 1» слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной. Так, музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» представит выставку скульптур Николая Селиванова и концерт Ирины Дельской. «Зарайский кремль» пригласит в «Музыкальный салон М.Ю. Виельгорского» на представление кукольного театра «Маэстро», в творческую мастерскую «Текстильные украшения». Серпуховский историко-художественный музей представит программу «Ожившие картины». Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.