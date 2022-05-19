В Челябинской области ожидается усиление ветра до 14 м/с

В Челябинской области в выходные ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В субботу, 21 мая, ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. В ночь на воскресенье, 22 мая, пройдут кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Днём они перейдут в обычные дожди», — заявили в Гидрометцентре.

В дневное время прогнозируется +8...+13 °С, в ночное +2...+7 °С. В ночь на воскресенье температура опустится до 0 °С.

Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Также стало известно, что 20—24 мая ночью и утром в Кировской области местами возможны заморозки в воздухе до 0...-1°С, на почве — до -3°С, передаёт progorod43 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Спасатели советуют проявлять осторожность.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что тёплая погода без осадков вернётся в столицу в воскресенье, 22 мая.