В Челябинской области ожидается усиление ветра до 14 м/с

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В Челябинской области в выходные ожидается ухудшение погоды.
В Челябинской области ожидается усиление ветра до 14 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В субботу, 21 мая, ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. В ночь на воскресенье, 22 мая, пройдут кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Днём они перейдут в обычные дожди», — заявили в Гидрометцентре.

В дневное время прогнозируется +8...+13 °С, в ночное +2...+7 °С. В ночь на воскресенье температура опустится до 0 °С.

Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Также стало известно, что 20—24 мая ночью и утром в Кировской области местами возможны заморозки в воздухе до 0...-1°С, на почве — до -3°С, передаёт progorod43 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Спасатели советуют проявлять осторожность.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что тёплая погода без осадков вернётся в столицу в воскресенье, 22 мая.

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