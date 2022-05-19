Начались съёмки сериала «Бедный олигарх»

Телеканал ТНТ объявил о начале съёмок комедийного сериала «Бедный олигарх».

В центре сюжета — миллионер Виктор, привыкший к роскошной жизни. Однажды он неожиданно остаётся без средств к существованию — его счета блокируют, а на недвижимость накладывают арест. От героя отворачиваются все, кроме его камердинера. Чтобы выжить, Виктору придётся пойти на многие жертвы и авантюры. Кроме того, оказавшись в новых условиях, он будет вынужден пересмотреть своё мировоззрение.

Главные роли исполнили Владимир Сычёв и Максим Лагашкин.

«Бедного олигарха» стоит посмотреть, потому что история очень интересная и актуальная для сегодняшнего дня. В сериале будет очень много юмора и хороший актёрский состав: мы с Максимом Лагашкиным прекрасный тандем, давно сработанный», — говорит Сычёв.

Режиссёр сериала — Гайк Асатрян, работавший над проектами «Стриптизёры» и «Любовь в жаркие недели». «Бедный олигарх» будет включать десять серий продолжительностью 20 минут. Проект выйдет на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER.

Ранее стартовали съёмки сериала «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой и Антоном Филипенко.