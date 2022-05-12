Начались съёмки сериала «Вика-ураган»

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В мае стартовали съёмки многосерийной комедии с элементами драмы «Вика-ураган» с Аглаей Тарасовой и Антоном Филипенко.
Начались съёмки сериала «Вика-ураган»
  • Фото со съёмок сериала «Вика-ураган»
  • © Пресс-служба телеканала ТНТ

Главная героиня Вика (Тарасова) выходит из колонии и видит, что её мама устроила в квартире секс-шоп, муж состоит в отношениях с другой, а сын находится в интернате. Вике приходится поселиться в старой квартире вместе с подругой из колонии и её сыном, однако героиня не отчаивается и надеется наладить свою жизнь.

«Мы давно хотели сделать проект про «ненужных», брошенных людей, которых, как правило, все шпыняют, вместо того чтобы помочь. В нашем сценарии заложены очень важные на сегодня темы — от судеб женщин, попавших в места лишения свободы, которым крайне сложно приходится после освобождения, до отношения общества к детям с особенностями развития», — говорит сценарист и продюсер Илья Петрухин.

Роли в сериале исполнили Николай Фоменко, Ирина Розанова, Иван Добронравов, Настасья Самбурская и другие. Производством занимаются телеканал ТНТ и компания Good Story Media. Премьера запланирована на 2023 год.

Ранее стало известно о старте съёмок комедийного сериала «Кафе «Куба» с Мариной Федункив.

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