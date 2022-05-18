Жителей Москвы предупредили о пробуждении клещей

Короткая ссылка
В пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы предупредили о пробуждении клещей.
Жителей Москвы предупредили о пробуждении клещей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru.

«На особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств против клещей запрещено, поэтому гулять нужно только по тропинкам. Клещи прячутся в траве. Желательно избегать участков с густой растительностью», — заявили в ведомстве.

Клещи особенно активны в мае и начале июня. В этот период рекомендуется выбирать закрытую одежду из плотных тканей.

Также стало известно, что в Ульяновской области ведут еженедельный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей, сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По официальным данным, на 16 мая в регионе было зарегистрировано 285 случаев присасывания клещей. Специалисты исследовали 323 насекомых, в пяти случаях обнаружены ДНК боррелий.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, когда желательно прививаться от клещевых инфекций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить