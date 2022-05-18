Жителей Москвы предупредили о пробуждении клещей

В пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы предупредили о пробуждении клещей.

Об этом сообщает Life.ru.

«На особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств против клещей запрещено, поэтому гулять нужно только по тропинкам. Клещи прячутся в траве. Желательно избегать участков с густой растительностью», — заявили в ведомстве.

Клещи особенно активны в мае и начале июня. В этот период рекомендуется выбирать закрытую одежду из плотных тканей.

Также стало известно, что в Ульяновской области ведут еженедельный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей, сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По официальным данным, на 16 мая в регионе было зарегистрировано 285 случаев присасывания клещей. Специалисты исследовали 323 насекомых, в пяти случаях обнаружены ДНК боррелий.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, когда желательно прививаться от клещевых инфекций.