Старший научный сотрудник Макенов рассказал, когда желательно прививаться от клещевых инфекций

Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, когда желательно прививаться от клещевых инфекций.

«Касаемо клещевых инфекций, у нас только одна инфекция, которая профилактируется вакциной, — это клещевой энцефалит. А остальные инфекции лечатся антибиотиками», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, для клещевого энцефалита в России разрешено четыре вакцины — две российские, австрийская и немецкая.

«Из отечественных — «КлещеВак», вакцину ставят в три этапа, поэтому её лучше планировать заранее и делать осенью. Вакцина действует три года», — пояснил Макенов.

Он добавил, что также есть экстренная схема вакцинации, но она не рекомендуется.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области начали обрабатывать парки от клещей.