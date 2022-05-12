Старший научный сотрудник Макенов рассказал, когда желательно прививаться от клещевых инфекций
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«Касаемо клещевых инфекций, у нас только одна инфекция, которая профилактируется вакциной, — это клещевой энцефалит. А остальные инфекции лечатся антибиотиками», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, для клещевого энцефалита в России разрешено четыре вакцины — две российские, австрийская и немецкая.
«Из отечественных — «КлещеВак», вакцину ставят в три этапа, поэтому её лучше планировать заранее и делать осенью. Вакцина действует три года», — пояснил Макенов.
Он добавил, что также есть экстренная схема вакцинации, но она не рекомендуется.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области начали обрабатывать парки от клещей.