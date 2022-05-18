В Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев»

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В Челябинской области в традиционной акции «Ночь музеев», которая пройдёт 21 мая, примут участие частные галереи, театры и учебные заведения. Отмечается, что учреждения культуры будут работать в вечернее и ночное время.
В Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев»
  • РИА Новости

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на URA.RU.

Отмечается, что данная акция пройдёт в двух форматах — очно и онлайн.

Ранее kp.ru сообщал о проведении акции «Ночь музеев» в Перми.

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