В Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев»
В Челябинской области в традиционной акции «Ночь музеев», которая пройдёт 21 мая, примут участие частные галереи, театры и учебные заведения. Отмечается, что учреждения культуры будут работать в вечернее и ночное время.
- РИА Новости
С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на URA.RU.
Отмечается, что данная акция пройдёт в двух форматах — очно и онлайн.
Ранее kp.ru сообщал о проведении акции «Ночь музеев» в Перми.
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