В Челябинской области рассказали о предстоящей акции «Ночь музеев»

В Челябинской области в традиционной акции «Ночь музеев», которая пройдёт 21 мая, примут участие частные галереи, театры и учебные заведения. Отмечается, что учреждения культуры будут работать в вечернее и ночное время.

РИА Новости

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на URA.RU. Отмечается, что данная акция пройдёт в двух форматах — очно и онлайн. Ранее kp.ru сообщал о проведении акции «Ночь музеев» в Перми.