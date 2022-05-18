Google Play удалил приложения НТВ

Короткая ссылка
Маркетплейс Google Play удалил все приложения НТВ.
Google Play удалил приложения НТВ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сам НТВ.

«Google Play удалил мобильные приложения НТВ, «Сегодня» и «25 лет НТВ». Кроме того, компания Google заблокировала учётную запись разработчика НТВ. Ранее установленные на пользовательские устройства приложения будут работать», — говорится в заявлении.

В начале мая аналогичные шаги в отношении НТВ предприняли и в App Store.

Ранее американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей в своём маркетплейсе Google Play.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить