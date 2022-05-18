Google Play удалил приложения НТВ
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сам НТВ.
«Google Play удалил мобильные приложения НТВ, «Сегодня» и «25 лет НТВ». Кроме того, компания Google заблокировала учётную запись разработчика НТВ. Ранее установленные на пользовательские устройства приложения будут работать», — говорится в заявлении.
В начале мая аналогичные шаги в отношении НТВ предприняли и в App Store.
Ранее американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей в своём маркетплейсе Google Play.