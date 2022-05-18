На Ямале зафиксировали первые лесные пожары с начала сезона

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали первые лесные пожары с начала пожароопасного сезона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент природных ресурсов и экологии.

К настоящему времени зарегистрировано три природных пожара на общей площади 11,3 га. Все они были расположены на землях лесного фонда.

«На землях особо охраняемых природных территорий пожаров нет», — отметили в ведомстве, передаёт «Ямал-Медиа».

Ранее власти Хакасии ввели режим ЧС на территории всех лесов республики из-за угрозы пожаров.