В Крыму рассказали о мероприятиях в «Ночь музеев»

В Крыму всероссийская акция «Ночь музеев» состоится в субботу, 21 мая. Представители учреждений культуры рассказали о предстоящей программе в регионе.

Об этом пишет РИА Новости Крым.

Так программа «Ночи музеев» в доме-музее А.П. Чехова в Ялте включает театрализованное действие, иллюминацию сада и слайд-шоу из фотографий фонда.

В Симферопольском художественном музее представят выставку репродукций «Шедевры Симферопольского художественного музея».

В музее-заповеднике «Судакская крепость» в этом году запланировано провести 34 временные выставки.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения 18 и 19 мая.