В Крыму рассказали о мероприятиях в «Ночь музеев»
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Об этом пишет РИА Новости Крым.
Так программа «Ночи музеев» в доме-музее А.П. Чехова в Ялте включает театрализованное действие, иллюминацию сада и слайд-шоу из фотографий фонда.
В Симферопольском художественном музее представят выставку репродукций «Шедевры Симферопольского художественного музея».
В музее-заповеднике «Судакская крепость» в этом году запланировано провести 34 временные выставки.
Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения 18 и 19 мая.