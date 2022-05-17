В Крыму рассказали о мероприятиях в «Ночь музеев»

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В Крыму всероссийская акция «Ночь музеев» состоится в субботу, 21 мая. Представители учреждений культуры рассказали о предстоящей программе в регионе.
В Крыму рассказали о мероприятиях в «Ночь музеев»
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Об этом пишет РИА Новости Крым.

Так программа «Ночи музеев» в доме-музее А.П. Чехова в Ялте включает театрализованное действие, иллюминацию сада и слайд-шоу из фотографий фонда.

В Симферопольском художественном музее представят выставку репродукций «Шедевры Симферопольского художественного музея».

В музее-заповеднике «Судакская крепость» в этом году запланировано провести 34 временные выставки. 

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения 18 и 19 мая.

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