В «Ночь музеев» в Петербурге откроются специальные автобусные маршруты

В «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге откроются специальные автобусные маршруты.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Пассажиравтотранс».

Для обслуживания маршрутов выделят 45 автобусов. Они свяжут музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы.

Линии будут пересекаться на Исаакиевской площади.

Воспользоваться сервисом можно по единому билету мероприятия с 23:00 21 мая до 06:00 22 мая.

«В период разводки мостов автобусы будут соединять Васильевский остров и Петроградскую сторону, следуя по мосту Бетанкура без заезда на Исаакиевскую площадь», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.