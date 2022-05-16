В «Ночь музеев» в Петербурге откроются специальные автобусные маршруты
- Gettyimages.ru
- © Walter Bibikow
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Пассажиравтотранс».
Для обслуживания маршрутов выделят 45 автобусов. Они свяжут музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы.
Линии будут пересекаться на Исаакиевской площади.
Воспользоваться сервисом можно по единому билету мероприятия с 23:00 21 мая до 06:00 22 мая.
«В период разводки мостов автобусы будут соединять Васильевский остров и Петроградскую сторону, следуя по мосту Бетанкура без заезда на Исаакиевскую площадь», — уточнили в пресс-службе.
Ранее ФАН сообщало, что Эрмитаж проведёт дни бесплатного посещения.