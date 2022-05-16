Тамбов присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег» 22 мая

В Тамбове IV Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» состоится 22 мая.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В один день одновременно во всех городах стартуют более 150 тыс. участников. Это 85 городов и 11 часовых поясов.

В Тамбове забег стартует в 08:30 на площади Музыки.

Как передаёт «Кубань 24», Краснодар также присоединится к забегу. Старт и финиш будут находиться возле Театральной площади. Мероприятие начнётся в 09:00.

Ранее сообщалось, что во всех стартах Московского полумарафона в воскресенье, 15 мая, приняли участие около 17 тыс. человек.