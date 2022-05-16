Тамбов присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег» 22 мая

Короткая ссылка
В Тамбове IV Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» состоится 22 мая.
Тамбов присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег» 22 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

В один день одновременно во всех городах стартуют более 150 тыс. участников. Это 85 городов и 11 часовых поясов.

В Тамбове забег стартует в 08:30 на площади Музыки.

Как передаёт «Кубань 24», Краснодар также присоединится к забегу. Старт и финиш будут находиться возле Театральной площади. Мероприятие начнётся в 09:00.

Ранее сообщалось, что во всех стартах Московского полумарафона в воскресенье, 15 мая, приняли участие около 17 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить