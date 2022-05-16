Тамбов присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег» 22 мая
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
В один день одновременно во всех городах стартуют более 150 тыс. участников. Это 85 городов и 11 часовых поясов.
В Тамбове забег стартует в 08:30 на площади Музыки.
Как передаёт «Кубань 24», Краснодар также присоединится к забегу. Старт и финиш будут находиться возле Театральной площади. Мероприятие начнётся в 09:00.
Ранее сообщалось, что во всех стартах Московского полумарафона в воскресенье, 15 мая, приняли участие около 17 тыс. человек.