Синоптик Синенков рассказал о погоде в Центральной России на текущей неделе

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на следующей неделе в Центральной России.

По словам специалиста, характер погодных условий в регионе можно назвать аномальным. Будет примерно на три-четыре градуса холоднее, чем обычно бывает в середине мая.

«Практически до конца недели кратковременные дожди, порывистый западный, северо-западный ветер со скоростью 4—9 м/с. Столбики термометров вряд ли смогут преодолеть отметку +15 °С в дневные часы и порядка +4...+6 °С по ночам», — заявил Синенков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных условиях в Москве на текущей неделе.