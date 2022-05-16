Синоптик Синенков рассказал о погоде в Центральной России на текущей неделе

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Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на следующей неделе в Центральной России.
Синоптик Синенков рассказал о погоде в Центральной России на текущей неделе
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По словам специалиста, характер погодных условий в регионе можно назвать аномальным. Будет примерно на три-четыре градуса холоднее, чем обычно бывает в середине мая.

«Практически до конца недели кратковременные дожди, порывистый западный, северо-западный ветер со скоростью 4—9 м/с. Столбики термометров вряд ли смогут преодолеть отметку +15 °С в дневные часы и порядка +4...+6 °С по ночам», — заявил Синенков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных условиях в Москве на текущей неделе.

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