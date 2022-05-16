В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных условиях в Москве на текущей неделе.

«Наступающая неделя не порадует теплом. Москва окажется до четверга включительно на западной периферии циклона, воздушные массы будут с севера и северо-запада. Температура будет соответствовать третьей декаде апреля», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд прогнозирует, что температура воздуха днём с 16 по 19 мая будет от +11 до +16 °С.

Ожидается облачная погода с кратковременными дождями.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с Общественной службой новостей рассказал об особенностях погоды в ряде регионов на текущей неделе.