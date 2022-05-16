У шести стран выявили неправильные схемы голосования на Евровидении

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Европейский вещательный союз выявил неправильные схемы голосования на международном конкурсе песни «Евровидение-2022» у шести стран.

«При анализе голосования жюри общеевропейским партнёром по голосованию Европейского вещательного союза (EBU) после второй генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни «Евровидение-2022» в результатах шести стран были выявлены определённые неправильные схемы голосования», — говорится в заявлении на сайте Евровидения.

После обнаружения ошибки был рассчитан замещающий совокупный результат для каждой из этих стран во втором полуфинале и финале.

«EBU крайне серьёзно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями по голосованию независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход», — заключается в заявлении Вещательного союза.

Из списка жюри с сайта Евровидения убрали представителей шести стран — Азербайджана, Грузии, Румынии, Польши, Черногории и Сан-Марино.

Ранее глава румынской делегации Юлиана Марчук в комментарии телеканалу TVR сообщила, что организаторы Евровидения заменили оценки, выставленные членам конкурса.

Победителем международного конкурса песни «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.

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