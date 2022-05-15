Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

«Погода у нас, прямо скажем, не летняя, май месяц нас пока не радует. В целом солнышко появляется, но потоки ветра чаще всего северно-западные, северные, с облачностью и осадками», — рассказал синоптик.

Он отметил, что ночь будет облачная с прояснениями и возможен небольшой дождь.

«Ветер северо-западный до 11 м/с, температура +7…+9 °C. В понедельник облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Ветер северо-западный, порывистый до 20 м/с. Днём прогнозируется +13…+15 °C. Во вторник тоже облачно с прояснениями, ветер северо-западный, но уже до 17 м/с. Ночью +6…+8 °C. В среду ветер северный до 10 м/с, температура днём прогнозируется +11…+16 °C», — указал Цыганков.

Он добавил, что в ночь со среды на четверг осадков не ожидается, ветер сохранится северным, а давление вырастет до 750 мм рт. ст.

«В четверг, по предварительным прогнозам, облачно, ветер северный, температура днём +11…+16 °C. В ночь на пятницу облачно и кратковременный дождь. Ночью ожидается +5…+10 °C, а днём +15…+20 °C», — заключил собеседник RT.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что температура воздуха в столице 15 мая ожидается до +16 °C.