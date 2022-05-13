МТС запускает новый телеканал

Компания «МТС Медиа» объявила о запуске телеканала «KION Хит», в эфире которого будут транслироваться первые эпизоды оригинальных проектов видеосервиса KION.

На телеканале выйдут такие сериалы, как «Клиника счастья», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни», «Обоюдное согласие», «Бег улиток». Они будут транслироваться по будням в прайм-тайм с повтором в полночь, а также по субботам с 19:00 до 24:00. В остальное время зрители смогут увидеть другие российские и зарубежные фильмы и сериалы. Среди них — «СуперБобровы», «День радио», «Случайный роман», «Хардкор».

По словам директора по контенту «МТС Медиа» / KION Марии Смирновой, задача телеканала — «познакомить зрителей традиционного линейного ТВ с оригинальными проектами онлайн-кинотеатра KION».

«KION Хит» будет доступен зрителям во всех средах вещания МТС.

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