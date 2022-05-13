МТС запускает новый телеканал

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Компания «МТС Медиа» объявила о запуске телеканала «KION Хит», в эфире которого будут транслироваться первые эпизоды оригинальных проектов видеосервиса KION.
МТС запускает новый телеканал
  • Кадр из сериала «Секреты семейной жизни»
  • © kinopoisk.ru

На телеканале выйдут такие сериалы, как «Клиника счастья», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни», «Обоюдное согласие», «Бег улиток». Они будут транслироваться по будням в прайм-тайм с повтором в полночь, а также по субботам с 19:00 до 24:00. В остальное время зрители смогут увидеть другие российские и зарубежные фильмы и сериалы. Среди них — «СуперБобровы», «День радио», «Случайный роман», «Хардкор».

По словам директора по контенту «МТС Медиа» / KION Марии Смирновой, задача телеканала — «познакомить зрителей традиционного линейного ТВ с оригинальными проектами онлайн-кинотеатра KION».

«KION Хит» будет доступен зрителям во всех средах вещания МТС.

Ранее стало известно, когда фильм Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» выйдет в сети. 

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