МТС запускает новый телеканал
- Кадр из сериала «Секреты семейной жизни»
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На телеканале выйдут такие сериалы, как «Клиника счастья», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни», «Обоюдное согласие», «Бег улиток». Они будут транслироваться по будням в прайм-тайм с повтором в полночь, а также по субботам с 19:00 до 24:00. В остальное время зрители смогут увидеть другие российские и зарубежные фильмы и сериалы. Среди них — «СуперБобровы», «День радио», «Случайный роман», «Хардкор».
По словам директора по контенту «МТС Медиа» / KION Марии Смирновой, задача телеканала — «познакомить зрителей традиционного линейного ТВ с оригинальными проектами онлайн-кинотеатра KION».
«KION Хит» будет доступен зрителям во всех средах вещания МТС.
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