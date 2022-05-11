В сети выйдет комедия «Оторви и выбрось»

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Премьера фильма «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой и Александром Яценко состоится 15 мая в онлайн-кинотеатре KION.
В сети выйдет комедия «Оторви и выбрось»
  • © Кадр из фильма «Оторви и выбрось»

В центре сюжета — члены семьи, страдающие из-за отсутствия взаимопонимания. Вера Павловна (Михалкова) воспитывает внучку Машу, пока мать девочки, Ольга, сидит в тюрьме. После освобождения та решает забрать дочь, однако бабушка возражает: она считает, что Ольга не сможет достойно воспитать ребёнка. Тогда Ольга крадёт девочку, а Вера Павловна пускается за ними в погоню.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Кирилл Соколов, ранее снявший фильм «Папа, сдохни». В своём новом проекте он исследует разнообразные проблемы, с которыми часто сталкиваются родственники, и рассуждает о взрослении, сепарации детей от родителей и свободе выбора.

Роли также исполнили Виктория Короткова, Софья Кругова, Виталий Хаев и другие актёры.

Ранее стала известна дата премьеры сериала Amore More. 

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