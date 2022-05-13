Синоптик Тишковец рассказал о похолодании в Москве в выходные

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные и на следующей неделе.
Синоптик Тишковец рассказал о похолодании в Москве в выходные
  • РИА Новости

В субботу, 14 мая, в столице ожидается около +11...+16 °С, в воскресенье, 15 мая, — до +15 °С.

На следующей неделе эксперт спрогнозировал существенное понижение температуры в Москве.

«В понедельник, вторник, среду будет +1...+6 °С в ночные часы. Днём во вторник прогнозируется +7...+12 °С, в среду +5...+10 °С... Где-то в середине следующей недели я не исключаю, что к дождю кое-где может примешиваться мокрый снег», — заключил Тишковец.

Ранее URA.RU сообщало, что в двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается аномальная жара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить