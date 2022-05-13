Синоптик Тишковец рассказал о похолодании в Москве в выходные

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные и на следующей неделе.

В субботу, 14 мая, в столице ожидается около +11...+16 °С, в воскресенье, 15 мая, — до +15 °С.

На следующей неделе эксперт спрогнозировал существенное понижение температуры в Москве.

«В понедельник, вторник, среду будет +1...+6 °С в ночные часы. Днём во вторник прогнозируется +7...+12 °С, в среду +5...+10 °С... Где-то в середине следующей недели я не исключаю, что к дождю кое-где может примешиваться мокрый снег», — заключил Тишковец.

Ранее URA.RU сообщало, что в двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается аномальная жара.