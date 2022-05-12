МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве 12 мая
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В сообщении ГУ МЧС России по Москве говорится, что водителям рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.
Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.