МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве 12 мая

МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 м/с с 15 часов 12 мая в Москве из-за прохождения атмосферного фронта.

В сообщении ГУ МЧС России по Москве говорится, что водителям рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.