В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра

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Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильным ветром.
В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в прогностической карте на сайте метеослужбы.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами до 18 м/с действует до 21:00 11 мая.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какие погодные изменения ожидаются в ближайшие дни в Москве.

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