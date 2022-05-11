В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильным ветром.

Об этом говорится в прогностической карте на сайте метеослужбы.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами до 18 м/с действует до 21:00 11 мая.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какие погодные изменения ожидаются в ближайшие дни в Москве.