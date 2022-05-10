Метеоролог Шувалов спрогнозировал повышение температуры в Москве до +17 °С

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какие погодные изменения ожидаются в ближайшие дни в Москве.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал повышение температуры в Москве до +17 °С
  • РИА Новости

«Холодная яма, в которую мы угодили 9 и 10 мая, уходит на восток, холодает уже в Среднем Поволжье, на Вятке… мы попадаем в промежуточный гребень сначала, потом в тёплый сектор циклона, который идёт со Скандинавии, поэтому у нас начнется повышение температур», — рассказал метеоролог.

Он также отметил, что уже завтра, 11 мая, ожидается +13…+15°С.

«Потом +17…+19 °С и так, практически, до конца недели. Завтра ещё без осадков, потому что мы в промежуточном гребне, а затем у нас возрастает вероятность кратковременных ежедневных дождей», — заключил Шувалов.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.

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