Лепс рассказал о выступлении в Луганской республиканской клинической больнице

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Народный артист Григорий Лепс рассказал о выступлении в Луганской республиканской клинической больнице.
Лепс рассказал о выступлении в Луганской республиканской клинической больнице
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Удивлять никого не нужно, и я не считаю это героическим поступком. Герои — на передовой и в могиле. А мы живые люди, музыканты, люди своей страны, и если они в ней работают, они обязаны ей служить. Я просто служу своей стране, не выслуживаюсь», — цитирует его телеканал «Звезда».

Лепс отметил, что хотел своим визитом в Донбасс помочь участникам спецоперации забыть о тяжёлых временах и улыбнуться.

Ранее стало известно, что в Луганской республиканской клинической больнице состоялся концерт в честь Дня Победы, а также в честь Дня свободы, который ЛНР отмечает 12 мая.

Перед военными и медиками выступили группа «Земляне», Елена Север, ЮрКисс, Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа «Русские» и Григорий Лепс.

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