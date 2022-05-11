Народный артист Григорий Лепс рассказал о выступлении в Луганской республиканской клинической больнице.

«Удивлять никого не нужно, и я не считаю это героическим поступком. Герои — на передовой и в могиле. А мы живые люди, музыканты, люди своей страны, и если они в ней работают, они обязаны ей служить. Я просто служу своей стране, не выслуживаюсь», — цитирует его телеканал «Звезда».

Лепс отметил, что хотел своим визитом в Донбасс помочь участникам спецоперации забыть о тяжёлых временах и улыбнуться.

Ранее стало известно, что в Луганской республиканской клинической больнице состоялся концерт в честь Дня Победы, а также в честь Дня свободы, который ЛНР отмечает 12 мая.

Перед военными и медиками выступили группа «Земляне», Елена Север, ЮрКисс, Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа «Русские» и Григорий Лепс.