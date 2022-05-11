В Луганске состоялся организованный «Русским радио» концерт
- РИА Новости
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Перед военными и медиками выступили группа «Земляне», Елена Север, ЮрКисс, Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа «Русские» и Григорий Лепс.
«Мы были первыми и последними, кто посетил в 2014 году Донецк и Луганск и подарил людям веру в лучшее и поддержку. И вот история развивается по спирали, и вновь мы первые оказываемся в Луганске, чтобы поддержать наших военных, поддержать всех, кто так ждал мира на этих землях», — заявил Владимир Киселёв.
По его словам, это большая честь — стать «предвестниками новой жизни в этом регионе».
Также радиостанция вместе с артистами собрала для пациентов больницы гуманитарную помощь.