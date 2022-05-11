В Крыму объявлено предупреждение из-за высокого класса пожарной опасности

МЧС объявило предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности в центральных районах Крыма и заморозках на почве в горах и степи.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главк ведомства по республике.

«10—13 мая в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах сохранится высокая пожарная опасность. Ночью и утром 11, 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 °С», — говорится в сообщении.

Наряду с этим стало известно, что четвёртый класс пожарной опасности впервые в этом году установлен в Севастополе, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«На территории севастопольского региона установлен четвёртый класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность)», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 48 регионов России.