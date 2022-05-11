Синоптик Цыганков предупредил об ухудшении погоды в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил об ухудшении погоды в Москве с 12 по 17 мая.

В беседе с сайтом «Москва 24» он рассказал о том, что наиболее сильный дождь ожидается в столице 12 мая.

«Днём 12 мая температура будет в пределах +15…+18 °C. В пятницу тоже температура составит +15….+18 °C. В субботу ожидается +14…+19 °C. В воскресенье будет +12…+17 °C», — сказал синоптик.

Однако уже в понедельник-вторник вернётся холод, предупредил Цыганков.

Ранее синоптик Вильфанд рассказал о приближении климатического лета в Москве.