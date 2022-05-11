Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал о приближении климатического лета в столице.

В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, что тёплая погода ожидается в Москве уже в конце текущего месяца, 28—29 мая.

«По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель +15°C», — уточнил эксперт.

Он также сообщил, что уже 12 и 13 мая температура воздуха в столице повысится до +19...+20°C, а в Подмосковье — до +20...+22°C.

Температура ночью составит +8...+10°C, подытожил Вильфанд.

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