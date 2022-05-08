В МЧС предупредили о дожде и ветре до 19 м/с в Москве в ближайшие часы

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Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре в воскресенье, 8 мая.
В МЧС предупредили о дожде и ветре до 19 м/с в Москве в ближайшие часы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 8 мая в период с 14:00 до 19:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра 14—19 м/с», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал холодную погоду в Москве 9 мая.

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