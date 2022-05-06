Синоптик Тишковец спрогнозировал холодную погоду в Москве 9 мая

Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал холодную погоду в Москве 9 мая.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об интенсивном дожде и мокром снеге в Москве в День Победы.

«По предварительным прогнозам, синоптическая ситуация 9 мая будет обусловлена прохождением активного холодного атмосферного фронта, пролегающего в глубокой ложбине североатлантического циклона. Вдоль фронта сконцентрируется трёхсоткилометровая гряда мощной облачности и ливневых осадков», — сообщил эксперт.

По его словам, температура опустится до +3 °C.

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