Синоптик Тишковец спрогнозировал холодную погоду в Москве 9 мая

Короткая ссылка
Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал холодную погоду в Москве 9 мая.
Синоптик Тишковец спрогнозировал холодную погоду в Москве 9 мая
  • РИА Новости

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об интенсивном дожде и мокром снеге в Москве в День Победы.

«По предварительным прогнозам, синоптическая ситуация 9 мая будет обусловлена прохождением активного холодного атмосферного фронта, пролегающего в глубокой ложбине североатлантического циклона. Вдоль фронта сконцентрируется трёхсоткилометровая гряда мощной облачности и ливневых осадков», — сообщил эксперт.

По его словам, температура опустится до +3 °C.

Ранее kp.ru рассказал о погодных условиях 9 мая в Екатеринбурге. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить