Маршалы Победы: тест RT к празднику 9 Мая

Короткая ссылка
RT
Высшая награда СССР 1940-х годов — орден «Победа» — вручалась за планирование и руководство военными операциями, которые оказали решающее влияние на ход Великой Отечественной войны. Орденом были награждены в том числе Георгий Жуков, Александр Василевский, Иван Конев, Кирилл Мерецков, Константин Рокоссовский, Леонид Говоров, Родион Малиновский, Семён Тимошенко и Фёдор Толбухин. Что вы знаете об этих военачальниках? Проверьте себя с тестом RT.
Маршалы Победы: тест RT к празднику 9 Мая
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить