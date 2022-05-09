Маршалы Победы: тест RT к празднику 9 Мая

Высшая награда СССР 1940-х годов — орден «Победа» — вручалась за планирование и руководство военными операциями, которые оказали решающее влияние на ход Великой Отечественной войны. Орденом были награждены в том числе Георгий Жуков, Александр Василевский, Иван Конев, Кирилл Мерецков, Константин Рокоссовский, Леонид Говоров, Родион Малиновский, Семён Тимошенко и Фёдор Толбухин. Что вы знаете об этих военачальниках? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский