Праздник труда: тест RT к Первомаю

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RT
1 мая в Российской Федерации проходят акции и демонстрации, связанные с Праздником Весны и Труда. В советские годы в эту дату сначала отмечался День Интернационала, а затем День международной солидарности трудящихся. С развалом Союза он в значительной степени утратил своё политическое значение, став для многих символом начала длинных майских выходных. Что вы знаете об истории этого праздника? Проверьте себя с тестом RT.
Праздник труда: тест RT к Первомаю
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

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