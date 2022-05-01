Праздник труда: тест RT к Первомаю

1 мая в Российской Федерации проходят акции и демонстрации, связанные с Праздником Весны и Труда. В советские годы в эту дату сначала отмечался День Интернационала, а затем День международной солидарности трудящихся. С развалом Союза он в значительной степени утратил своё политическое значение, став для многих символом начала длинных майских выходных. Что вы знаете об истории этого праздника? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Илья Питалев