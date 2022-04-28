«Случился такой обвал, а кино-то и нет»: в России может закрыться больше половины кинозалов

Совет Ассоциации владельцев кинотеатров заявил, что из-за тяжёлой ситуации в кинотеатральном бизнесе в течение двух месяцев могут закрыться более половины кинозалов по всей России. Из-за отмены показов голливудских картин суммарные кассовые сборы фильмов в марте упали на 44% по сравнению с результатами за тот же период в прошлом году. Член совета Ассоциации Михаил Малахов рассказал в беседе с RT, что владельцам кинотеатров необходима финансовая поддержка от государства в размере более 6 млрд рублей, а также объяснил, какие ещё меры могут помочь спасти бизнес.

Совет Ассоциации владельцев кинотеатров сообщил о возможном закрытии минимум 50% кинозалов в России в течение двух месяцев в случае отсутствия поддержки со стороны государства. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

В начале марта на фоне специальной операции на Украине крупные голливудские студии объявили об отмене релизов на территории России. Как отмечают в Ассоциации, «события февраля и марта 2022 года драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката». Кассовые сборы вышедших в России фильмов в марте 2022-го на 44% меньше, чем в марте 2021-го, и на 54% — по сравнению с результатами за март 2019 года.

Также в организации отметили, что по состоянию на 18 апреля 2022-го было закрыто 36,4% кинозалов из всех открывшихся в начале года. Члены совета Ассоциации прогнозируют дальнейшее падение выручки кинотеатров из-за ограниченного репертуара — более чем на 80% за два месяца.

Ожидается, что совокупный убыток кинотеатров по итогам 2022 года составит более 11,1 млрд рублей. Возможные сборы российских фильмов до конца 2022 года, предположительно, составят не более 6,142 млрд рублей.

«В текущих условиях у российских продюсеров и кинопроизводителей впервые появилась возможность работать на рынке с полным отсутствием конкуренции. Но заместить объём фильмов, резко ушедших из проката, в краткосрочной перспективе невозможно», — говорится в заявлении.

© Кадр из фильма «Криминальный город 2»

В Ассоциации подчеркнули, что показы советских и выпущенных ранее российских фильмов, а также новых проектов, снятых кинематографистами из Азии, Латинской и Южной Америки, «остаются нишевыми» и не привлекают массового зрителя. На их долю приходится не более 10% от потерянной выручки отрасли.

«Я ничего не имею против, наверное, есть любители китайского кино и корейского, но эти фильмы приобретают независимые компании, которых не так много. Они сейчас, получается, рулевые в нашем бизнесе. Фильмы интересные, где-то авторские, фестивальные, но, к сожалению, зритель привык смотреть более простое кино», — объяснил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов в беседе с RT.

Составители заявления отметили, что «решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней». Предложения Ассоциации по мерам поддержки отрасли направлены в государственные органы.

«Остановка работы кинотеатров автоматически приведёт к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли, поскольку именно кинотеатры являются гарантом создания качественного, большого, идейного кино… Кроме того, сборы «большого кинопроката» являются крупнейшей статьёй дохода в финансовой структуре кинопроизводителей», — говорится в заявлении совета Ассоциации владельцев кинотеатров.

Пути спасения

Михаил Малахов подчеркнул, что прежде всего владельцы кинотеатров ожидают от государства финансовой помощи, поскольку «кинотеатр — это большой механизм. Он требует содержания — бытового, коммунального, технического, — и самое главное — оплаты труда сотрудников, которые обучены и являются профессионалами своего дела».

Он объяснил, что аналогичную субсидию государство выделяло в разгар пандемии коронавирусной инфекции, однако её одобрения необходимо ждать девять месяцев, тогда как сейчас этого времени нет.

По словам собеседника RT, средства, необходимые владельцам кинотеатров для поддержки бизнеса, оцениваются более чем в 6 млрд рублей.

«В пандемию нам выделяли 4,2 млрд рублей, половина ушла продюсерам. Сейчас им выделили более 11 млрд. Хорошо, конечно, но мы сказали: «Замечательно, сейчас продюсеры наснимают кино, а показывать его будет негде». Здесь если дали продюсерам, то надо поддержать и кинотеатры, тем более что в масштабах страны это не такие глобальные деньги», — говорит Михаил Малахов.

Существенной поддержкой бизнеса может стать обнуление арендной платы для кинозалов. Также справиться с частью убытков помогает Пушкинская карта. Однако, как отметил Малахов, этому проекту необходима хорошая рекламная кампания, поскольку не все понимают, как он работает.

«Мы ведём просветительскую работу в университетах, в учреждениях образования (в Тамбовской области. — RT), потому что дети пишут на сайте: «У меня нет пяти тысяч рублей, чтобы получить карту», а надо всего лишь зарегистрироваться, и государство выделит тебе 5 тыс., из которых две можно потратить на кино. На сегодняшний день это поддержка. Не в таком объёме, но всё же», — объясняет Михаил Малахов.

© Кадр из мультфильма «Финник»

Он добавил, что владельцы кинотеатров возлагают надежду и на зрительское кино российского производства, поскольку «большую часть репертуара составляли иностранные блокбастеры».

«Случился такой обвал, а кино-то и нет. Фильмы есть, но нужно зрительское кино типа «Холопа», «Движения вверх». Они наверняка появятся, но не так быстро, как нужно индустрии, как нам хотелось бы», — говорит спикер.

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В то же время Михаил Малахов отметил, что в прокате и в настоящий момент есть привлекательные для массовой аудитории проекты.

«С того момента, как ушли голливудские студии, хорошие результаты показал отечественный мультфильм «Финник», он до сих пор идёт. Мультфильм «Бука. Моё любимое чудовище» вчера стартовал, у него тоже перспектива хорошая», — считает Малахов.

Ранее ради привлечения зрителей в кинотеатрах начали выпускать советские и выходившие ранее российские картины. На больших экранах показали фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», а также «Служебный роман» Эльдара Рязанова. В ближайшее время можно будет увидеть ленты «Брестская крепость», «Подольские курсанты», «Освобождение: Последний штурм» и другие.