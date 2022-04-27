Возвращение в Готэм: в США снимут вторую часть «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

В США анонсировали съёмки продолжения фильма «Бэтмен», премьера которого состоялась в марте 2022-го. Режиссёром и сценаристом снова выступит Мэтт Ривз, а к роли Брюса Уэйна вернётся Роберт Паттинсон. Первая часть собрала в прокате более $759 млн по всему миру и стала самым кассовым фильмом с начала года. Американские кинематографисты также работают над двумя многосерийными спин-оффами «Бэтмена» и анимационным сериалом про супергероя.

На CinemaCon, который проходит с 25 по 28 апреля в Лас-Вегасе, студия Warner Bros. анонсировала съёмки второй части супергеройского фильма «Бэтмен». К роли Брюса Уэйна вернётся Роберт Паттинсон, а режиссёром и сценаристом картины вновь выступит Мэтт Ривз.

«Мэтт представил новый взгляд на одного из наших самых знаковых и любимых супергероев, — сказал на CinemaCon председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих. — Мэтт Ривз, Роберт Паттинсон и вся съёмочная группа вновь перенесут зрителей в Готэм в фильме «Бэтмен 2».

«Я с нетерпением жду возможности вернуться в этот мир (и увидеть. — RT) следующую главу (этой истории. — RT)», — цитирует постановщика Independent.

Дата премьеры грядущего проекта пока неизвестна.

Мировая премьера первого «Бэтмена» состоялась 1 марта 2022-го. В настоящий момент он является самым кассовым фильмом 2022 года со сборами более $759 млн по всему миру. Кроме того, картина была тепло встречена как кинокритиками, так и широкой аудиторией. Её рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 85%, а зрители оценили проект на 87%. Эксперты отмечают захватывающий сюжет и мрачную атмосферу картины, а также хвалят игру актёров.

Как пишет автор The Wall Street Journal Джо Моргенштерн, фильм «отличается очень большим хронометражем и постоянно держит зрителя в напряжении. Персонажи в нём чаще шепчут, чем говорят. Оператор Грег Фрейзер выдаёт невероятной красоты картинку, которую нужно увидеть, чтобы прочувствовать. Кроме того, фильм можно назвать захватывающим и ориентированным на наше время. Это длительное размышление о поиске морального ориентира в мире всеохватывающего зла».

В ленте рассказывается о супергерое на раннем этапе его борьбы с преступностью. Брюс Уэйн занимается расследованием серии нападений на влиятельных чиновников Готэма. На своём пути он встречает Пингвина (Колин Фаррелл), Женщину-кошку (Зои Кравиц) и Кармайна Фальконе (Джон Туртурро) и преследует суперзлодея Загадочника (Пол Дано).

© Кадр из фильма «Бэтмен»

Уже известно, что история Бэтмена в интерпретации Мэтта Ривза не ограничится одним полнометражным продолжением. Ранее были анонсированы два многосерийных спин-оффа картины. Действие одного развернётся вокруг суперзлодея Освальда Честерфилда Кобблпота, также известного как Пингвин. Зрители узнают, как главный герой пришёл к власти в преступном мире Готэма. Главную роль также исполнит Колин Фаррелл. Шоураннер проекта — Лорен Лефранк, ранее работавшая над сериалом «Агенты «Щ.И.Т.». Мэтт Ривз выступает в качестве исполнительного продюсера.

В центре сюжета второго спин-оффа окажется расположенная в Готэме психиатрическая больница Аркхем. Лента расскажет о событиях, произошедших до истории, представленной в «Бэтмене» Ривза. В центре внимания авторов сериала — исследование анатомии коррупции в Готэме.

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«Сейчас мы движемся в сторону (исследования. — RT) того, что конкретно может произойти в мире Аркхема, показанного в нашем фильме. Некоторые персонажи получат истории происхождения. Мы отталкиваемся от идеи, что (наш. — RT) Аркхем похож на дом с привидениями из фильма ужасов. Опять же, Готэм является персонажем фильма, и я очень хочу, чтобы и Аркхем был его персонажем, чтобы вы могли попасть туда и совершенно по-новому взглянуть на героев», — говорит Мэтт Ривз.

Оба проекта выйдут на видеосервисе HBO Max.

Также в работе анимационный сериал Batman: Caped Crusader («Бэтмен: Крестоносец в маске»). Над ним в качестве продюсеров работают в том числе Джей Джей Абрамс, Эд Брубейкер и Мэтт Ривз. Подробности сюжета держатся в тайне, а в качестве эталона грядущего проекта кинематографисты называют сериал «Бэтмен», выходивший в 1990-х. Он в своё время пользовался популярностью и был высоко оценён аудиторией — его рейтинг на портале IMDb составляет 9 из 10. Авторы новой ленты обещают закрученный сюжет, интересных персонажей и насыщенный экшен в визуально ярком мире. Премьера ожидается в 2023 году.

В июле 2020 года также был анонсирован детективный игровой сериал о полиции Готэма, однако в марте 2022-го стало известно, что HBO Max отказался от его производства.