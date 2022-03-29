«Я перешёл черту и был неправ»: Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощёчину на «Оскаре»

Уилл Смит принёс извинения Крису Року за то, что дал ему пощёчину во время церемонии вручения премии «Оскар». Актёр признал, что его поведение было неприемлемым. Он объяснил, что не смог сдержать эмоций из-за шутки, связанной с состоянием здоровья его жены. Поведение Смита осудили Американская академия кинематографических искусств и наук, а также Гильдия киноактёров. Идёт официальная проверка инцидента.

Голливудский актёр Уилл Смит принёс извинения комику Крису Року, которому он дал пощёчину во время церемонии вручения премии «Оскар». Инцидент произошёл, когда Рок вышел на сцену, чтобы объявить лауреата награды за лучший документальный фильм. Он пошутил над короткой стрижкой жены Уилла Смита, которая сбрила волосы из-за борьбы с алопецией. Актёр поднялся на сцену и дал Року пощёчину, а затем вернулся на своё место.

После церемонии Смит признал, что его поведение было неприемлемым. Он объяснил, что его задела шутка о состоянии здоровья супруги.

«Насилие во всех его проявлениях носит отравляющий и деструктивный характер. Моё поведение на вчерашней церемонии награждения было неприемлемым и непростительным. Шутки в мой адрес — часть моей работы, но из-за шутки над заболеванием Джады я не смог сдержаться и отреагировал эмоционально», — написал актёр на своей странице в Instagram*.

Он принёс извинения Крису Року, а также обратился к Американской академии кинематографических искусств и наук, организаторам шоу, коллегам и зрителям трансляции.

«Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я перешёл черту и был неправ. Мне стыдно, и мои действия не отражают то, каким человеком я хочу быть. В мире любви и добра нет места насилию. Я бы также хотел принести свои извинения академии, продюсерам церемонии, всем присутствовавшим на ней и зрителям по всему миру. Я хотел бы извиниться перед семьёй Уильямс и «семьёй», с которой мы снимали фильм «Король Ричард». Я глубоко сожалею, что моё поведение запятнало тот потрясающий путь, который мы прошли вместе», — отметил Смит.

По данным Variety, Крис Рок отказался подавать заявление в полицию после инцидента на «Оскаре». Тем не менее многие открыто осудили Смита из-за его несдержанного поведения. Американская киноакадемия созвала полное собрание управляющих, которое состоится 30 марта.

«Академия осуждает действия Уилла Смита на вчерашней церемонии. Мы инициировали официальную проверку данного инцидента и собираемся изучить (вопрос касательно. — RT) дальнейших мер и последствий в соответствии с нашим уставом, стандартами поведения и калифорнийским законодательством», — говорится в заявлении организации.

Также по поводу инцидента высказалась американская Гильдия киноактёров. Её представители подчеркнули, что деятельность профсоюза направлена на создание безопасной рабочей среды для артистов.

«Насилие или рукоприкладство на рабочем месте всегда неприемлемо, и профсоюз осуждает любое подобное поведение. Инцидент с участием Уилла Смита и Криса Рока на вчерашней церемонии вручения премии «Оскар» был неприемлемым. Мы поддерживаем связь с Академией кинематографических искусств и наук и (телевизионной сетью. — RT) ABC и будем работать над тем, чтобы данное поведение было рассмотрено надлежащим образом», — говорится в заявлении гильдии.

Этот конфликт стал самой обсуждаемой темой, связанной с 94-й церемонией вручения премии «Оскар». Некоторые зрители отметили в социальных сетях, что развернувшаяся сцена стала самым интересным моментом трансляции.

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«Вердикт касательно сегодняшнего «Оскара»: было неловко, странно и скучно. Если бы не пощёчина, то и вспомнить было бы нечего», — пишет один из блогеров.

Тем не менее, согласно предварительным данным, аудитория церемонии выросла на 56% по сравнению с прошлым годом, показавшим наихудшие результаты в истории мероприятия. Впрочем, рейтинги 2022 года по-прежнему одни из самых низких. Трансляцию 94-й церемонии посмотрели 15,36 млн зрителей. Годом ранее их число составило 10,4 млн, тогда как до начала пандемии коронавируса мероприятие привлекало не менее 26 млн человек.

Кроме того, после ссоры артистов значительно поднялся спрос на билеты на комедийные шоу Криса Рока. По данным Variety, один из сервисов за ночь продал больше билетов, чем за последний месяц. При этом цены на них значительно выросли.

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе 27 марта. Впервые за четыре года мероприятие было организовано при участии ведущих — ими стали актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл. Лучшим фильмом года стал «CODA: Ребёнок глухих родителей», а приз за режиссуру получила Джейн Кэмпион, представившая вестерн «Власть пса». Уилл Смит был удостоен «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Также среди победителей в актёрских номинациях — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Ариана Дебос («Вестсайдская история») и Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»).

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