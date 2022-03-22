В мейнстриме: группа Måneskin отменила концерты в России
- Итальянская рок-группа Måneskin
- Gettyimages.ru
- © Gareth Cattermole
Итальянская рок-группа Måneskin, прославившаяся после победы в песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, объявила, что не будет выступать в России в рамках своего мирового гастрольного тура Loud Kids Tour. Такое решение коллектив принял из-за событий на Украине. Сольные концерты артистов состоятся в ряде европейских стран и США.
Ранее музыканты уже меняли даты своих музыкальных шоу. Изначально ожидалось, что итальянцы выступят 9 марта в Москве, а 11-го — в Санкт-Петербурге. Билеты на концерты были раскуплены за несколько минут после старта продаж основной партии, однако в январе стало известно, что Måneskin перенесут мероприятия из-за пандемии коронавируса.
По мнению певца, композитора и продюсера Александра Добронравова, решением отменить концерты в России Måneskin делают хуже и себе, и фанатам группы. «Было запланировано, были куплены билеты, заказаны гостиницы, поклонники хотели прийти, а они всё отодвинули или просто завернули», — сказал музыкант в беседе с RT.
Он подчеркнул, что Måneskin — европейская группа, которая на фоне текущей политической ситуации «может быть в этом мейнстриме». При этом Добронравов отметил, что не сожалеет об отмене концертов артистов, поскольку их музыка «не несёт какого-то культурного посыла, глобального направления в рок-музыке».
«Если бы мы говорили о группах уровня Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Limp Bizkit, Linkin Park, может быть, сожаление и возникло бы. Настоящее сожаление и нехватка музыкального и визуального общения с коллективами такого уровня. А это просто группа с Евровидения. Есть большие коллективы и большие компании, которые отвечают за любовь поклонников, сохраняют трепетное отношение к творчеству и не смешивают это с политикой ни в коем случае», — заявил Добронравов.
В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин осудил артистов, которые ведут себя «воинствующе».
«Это вообще просто треш. В психушку этих людей надо сразу», — заявил он в разговоре с RT, отметив, что музыканты должны объединять людей и «делать всё, чтобы мир настал между странами».
«Вот этот запрет на всё русское, вот этот фашизм по отношению к россиянам, ко всему русскому... Настраивать общество против, хамить вместо того чтобы разговаривать. Понимаете, тенденция последнего времени в мире — политики перестали разговаривать, перестали общаться. Они начали вести себя как блогеры. Это меня просто поражает. Что Джонсон, что министры обороны разных стран — они ведут себя как блогеры. Они бросаются фразами, фразы разлетаются, а потом не знают, что с этим делать. В этом вся трагедия, что мы все превратились в одну большую блогосферу», — отмечает Пригожин.
- Вокалист Iron Maiden Брюс Дикинсон
- globallookpress.com
- © Peter Kneffel
Ранее стало известно об отмене концертов Тилля Линдеманна, групп Iron Maiden, Imagine Dragons, Green Day, Twenty One Pilots, Bring Me The Horizon и Franz Ferdinand, а также бывшего солиста One Direction Луи Томлинсона. Многие участники фестиваля Park Live, запланированного на лето 2022-го, также отказались приезжать в Россию. Среди них My Chemical Romance, Placebo, Slipknot и Игги Поп. Сейчас на официальном сайте мероприятия заявлены выступления Gorillaz, Limp Bizkit, Pendulum, Five Finger Death Punch и Deftones.
В то же время на фоне событий на Украине Мюнхенский филармонический оркестр снял российского музыканта Валерия Гергиева с должности главного дирижёра, а Карнеги-холл отменил выступления Мариинского театра, которые должны были пройти при участии артиста. С ним, а также с оперной певицей Анной Нетребко отказалась сотрудничать Баварская государственная опера — в свете «недостаточного дистанцирования» музыкантов.
Кроме того, Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» в 2022 году.
«В этом решении нашла отражение обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение России в список участников конкурса этого года подорвёт репутацию мероприятия», — объяснили в организации.
При этом в заявлении союза говорится, что EBU — «стоящая вне политики членская организация вещателей, приверженная защите ценностей публичной службы».