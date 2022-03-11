Не сокращая персонал: Disney приостанавливает свою деятельность в России

The Walt Disney Company приостанавливает всю свою деятельность на территории России. Это решение коснётся в том числе работы Disney Cruise Line и телеканалов, а также производства и лицензирования контента. В то же время о прекращении сотрудничества с российскими артистами объявили крупнейшие звукозаписывающие компании — Warner Music Group и Sony Music Group. Ранее аналогичное решение приняла Universal Music Group.

Американский медиаконгломерат The Walt Disney Company из-за событий на Украине объявил о решении приостановить всю свою деятельность в России. Ранее компания отказалась от проката своих фильмов на территории страны. Новые меры повлияют на ряд других направлений бизнеса.

«Мы предпринимаем шаги по приостановке всех прочих видов деятельности в России, что включает в себя лицензирование контента и продукции, работу компании Disney Cruise Line, журнал и туры National Geographic, производство местного контента и линейные каналы», — говорится в заявлении The Walt Disney Company.

В компании отметили, что некоторые виды деятельности будут остановлены немедленно, ограничение других, «например (работы. — RT) линейных каналов, а также лицензирования части контента и продукции, потребует времени из-за договорных сложностей». При этом The Walt Disney Company пока не планирует сокращать персонал.

«Даже приостанавливая эту деятельность, мы сохраняем приверженность нашим преданным делу коллегам из России, которые не потеряют свои рабочие места», — подчеркнули в компании.

Также о прекращении своей деятельности в России сообщила Warner Music Group, сотрудничающая с Ани Лорак, Егором Кридом, группами «Мумий Тролль», Little Big и многими другими артистами.

«Warner Music Group приостанавливает деятельность в России, включая инвестиции в проекты и их развитие, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всей физической продукции», — говорится в заявлении организации.

В Warner Music Group добавили, что продолжат выполнять свои обязательства перед сотрудниками, артистами и авторами песен «по мере развития ситуации».

Аналогичное решение приняла Sony Music Group, под эгидой которой выпускают композиции Big Russian Boss, Elvira T, Алсу, Бьянка, Сергей Лазарев.

Ранее Universal Music Group заявила, что закрывает все свои офисы в России. Таким образом, к настоящему моменту все три крупнейшие звукозаписывающие компании приняли решение приостановить работу российских подразделений.

Кроме того, коммерческую деятельность на территории страны прекращают независимые американские организации Kobalt Music Group и Downtown, занимающиеся вопросами, связанными с авторскими правами на музыку.

«Компания Kobalt приостановит всю коммерческую деятельность в России. Мы заявляем о своей поддержке любых решений, которые отрежут Российское авторское общество, РАО, от сети обществ, занимающихся сбором авторских отчислений», — заявили в Kobalt Music Group.

«Компания Downtown незамедлительно приостанавливает все деловые отношения с Россией. Это означает, что мы не будем предоставлять новую музыку таким российским платформам, как «Яндекс», «ВКонтакте» и Zvooq, прекратим всю деятельность по сбору авторских отчислений, связанную с местными музыкальными издательствами, и исключим Россию из всех мировых лицензий на синхронизацию», — в свою очередь отметили в Downtown.

В компании также призвали остальные музыкальные организации отказаться от сотрудничества с российскими деятелями музыкальной индустрии.

«Хотя обычно вопросы, связанные с музыкальными правами, решались на местном уровне, мы считаем, что в данном случае мировая музыкальная индустрия должна быть единодушна. С этой целью мы призываем все международные музыкальные организации присоединиться к нам в знак солидарности с Украиной», — говорится в заявлении.

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На днях стало известно, что британская компания PRS for Music, занимающаяся управлением правами на музыкальные произведения, приостановила сотрудничество с Российским авторским обществом. О таком же решении заявила американская Broadcast Music Incorporated.

На фоне событий на Украине видеосервисы Amazon Prime Video и Netflix ограничивают доступ к своему контенту для зрителей из России. Последний также заморозил производство ряда российских кинопроектов и отказался от трансляции 20 отечественных федеральных телеканалов.

Кроме того, голливудские студии-мейджоры отменили прокат своих новых картин в России. Среди них, помимо The Walt Disney Company, — Warner Bros., Universal Pictures и Paramount Pictures. В числе ожидаемых проектов, которые пока не покажут в российских кинотеатрах, — «Бэтмен», «Плохие парни», «Затерянный город», «Соник 2 в кино»‎, «Я краснею» и «Морбиус».