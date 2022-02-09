«Поражающий воображение калейдоскоп»: в Европе снимут фильм о Франце Кафке

Польская постановщица Агнешка Холланд снимет биографический фильм о писателе Франце Кафке. В ленту войдут эпизоды из жизни литератора, сцены из его книг, а также эпизоды из будущего, которые продемонстрируют влияние Кафки на современность. Холланд обещает раскрыть трудную для понимания личность писателя и показать, как он опередил время и насколько актуален сегодня.

Польская постановщица, трёхкратная номинантка на «Оскар» Агнешка Холланд («Таинственный сад», «В темноте») снимет биографический фильм о писателе Франце Кафке. Проект уже получил название «Кафка».

Как сообщает The Hollywood Reporter, производством картины займётся команда, работавшая над лентой Холланд о народном целителе из Чехословакии Яне Миколашеке «Шарлатан», отобранной в конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году. Сценарий напишет Марек Эпштейн («В тени», «Вацлав») при участии Майка Дауни. Среди продюсеров — Сэм Тейлор, Дауни и Сарка Симбалова.

Авторы грядущего проекта описывают его как «поражающий воображение калейдоскоп» и «озорную документальную драму с элементами вымысла, в которой нет ничего невозможного». Ожидается, что лента охватит всю жизнь писателя от его рождения до смерти. Кроме того, в картину войдут эпизоды из будущего, которое писатель представлял себе.

Холланд отмечает, что Франц Кафка наряду с Антоном Чеховым — главный писатель в её жизни.

«Приехав в Прагу, я воспринимала этот город через призму его литературных работ и жизни. Я видела Кафку повсюду и почти распознавала в себе его застенчивый характер, двойственный иудаизм и (внутренние. — RT) противоречия», — приводит слова постановщицы сайт Чешского киноцентра.

Прага

Legion-Media

Свой новый фильм она предлагает воспринимать как коллаж, в котором собраны истории из жизни писателя и его книг, а также «сцены, которые показывают, что было потом с людьми из его окружения, в частности с сестрой, чью смерть он предсказал. Сцены из современной Праги, где ненавязчивое присутствие этого человека, несмотря на отведённую ему роль туристической достопримечательности, кажется бессмертным».

Постановщица отмечает, что всё это поможет раскрыть трудную для понимания личность писателя, который приказал уничтожить свои произведения.

«Судьба его книг, его неловкие влюблённости, отношения с отцом, неудачные помолвки, канцелярская работа и туберкулёз — всё это хорошо задокументировано в его дневниках, письмах и многочисленных биографиях. Мы знаем всё. Но тайна его судьбы и влияния, которое его работы оказывают на мир, до сих пор не была полностью раскрыта», — отмечает Холланд.

По её словам, в фильме будет представлен камерный портрет мужчины и отражение того, насколько его жизнь актуальна сегодня. Самого Кафку она описывает как человека, который душой принадлежал к третьему тысячелетию и «мысленно обитал преимущественно за пределами своего тела».

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«Его глубокую погружённость в мир букв можно сравнить с тем, как наши современники проживают свои жизни в социальных сетях. Однако целью его текстов было не информирование и распространение, а поиск пути к самому себе», — отметила постановщица.

Съёмки фильма запланированы на весну 2023 года.

Франц Кафка родился 3 июля 1883 года в еврейской семье, проживавшей в Праге. Отец писателя происходил из чешскоязычной еврейской общины и торговал галантереей, а мать была дочерью пивовара. Она предпочитала говорить на немецком языке. В детстве Кафка лишился двух младших братьев и остался единственным сыном в семье с тремя дочерьми.

У писателя были сложные отношения с родителями: мать не понимала его желание реализоваться в творчестве, а отец обладал сильным характером, был своего рода тираном и не воспринимал его произведения всерьёз. Отец оказал влияние на творчество литератора — в сочинениях Кафки (романы «Замок»‎ и «Процесс»‎) герои часто сталкиваются с силой, способной сломить их волю и лишить чувства собственного достоинства. Конфликт с отцом явно описан в рассказе «Приговор»‎.

Первым языком Кафки был немецкий, он также знал чешский и хорошо владел французским. В пражском Карловом университете писатель изучал юриспруденцию, параллельно занимаясь искусством. После университета Кафка год работал конторским служащим, затем устроился в итальянское страховое агентство, где тяжёлый график не оставлял времени для творчества. Кафка уволился менее чем через год и нашёл работу в страховом ведомстве, где прослужил до 1922-го (писатель был вынужден выйти на преждевременную пенсию из-за развивающегося туберкулёза).

Как писатель Франц Кафка стал известен только посмертно, при жизни было опубликовано лишь несколько его рассказов. В 1912 году писатель закончил работу над одним из своих наиболее известных произведений — повестью «Превращение»‎, ещё спустя три года её впервые опубликовали.

Повесть вместе с рассказами «Приговор» и «В исправительной колонии» вошла в сборник «Кара»‎. Несмотря на проблемы со здоровьем, Кафка продолжал писать. В 1924-м (по другим данным — в 1922-м) он закончил рассказ «Голодарь»‎, в котором можно было увидеть лаконичный и ясный стиль Кафки, присущий ему под конец жизни. Перед смертью Кафка завещал своему другу и писателю Максу Броду уничтожить все свои рукописи, но тот этого не сделал. В 1925-м был опубликован роман «Процесс»‎, а на следующий год — «Замок»‎. В 1927-м вышел роман «Америка».

Среди авторов, которых Кафка считал близкими себе по духу, — русский писатель Фёдор Достоевский, французский прозаик Гюстав Флобер, австрийский поэт Франц Грильпарцер и немецкий драматург Генрих фон Клейст.

Кафка скончался в июне 1924 года под Веной, местом захоронения писателя стало Новое еврейское кладбище в Праге.

Кадр из фильма Стивена Содерберга «Кафка» с Джереми Айронсом в главной роли

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Историю жизни Франца Кафки уже брали за основу биографических фильмов. Режиссёром одного из них выступил Стивен Содерберг. Эта лента фокусируется прежде всего на среде, окружавшей писателя в конце 1910-х и оказавшей на него большое влияние. По сюжету Кафка (Джереми Айронс), сотрудник страховой компании, после некоторых событий обнаруживает таинственное подпольное общество.

В 1993 году вышла короткометражная лента Питера Капальди «Эта замечательная жизнь Франца Кафки», снятая в комедийном жанре. В ней рассказывается о процессе работы писателя над «Превращением». Кафку сыграл Ричард Э. Грант, а роль главного героя произведения, Грегора Замзы, досталась Криспину Леттсу.