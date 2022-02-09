Новое расследование Пуаро и адаптация игры Uncharted: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 10 февраля, в российский прокат выходят основанная на популярной игре приключенческая лента «Анчартед: На картах не значится»‎ с Марком Уолбергом и Томом Холландом и романтическая комедия «Первый встречный»‎ с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном. Также зрители смогут увидеть фильмы «Смерть на Ниле» Кеннета Браны‎ по роману Агаты Кристи и «Книжный в Париже» Серджо Кастеллитто. Из российских премьер — комедии «Яйцо Фаберже»‎ и «Короче, я женюсь!».

«Анчартед: На картах не значится»‎ (Uncharted)

Виктор «Салли» Салливан (Марк Уолберг) и Нейтан Дрейк (Том Холланд) — охотники за сокровищами. Они отправляются на поиски артефактов Фернана Магеллана, утраченных более 500 лет назад семейством Монкада. Один из его представителей, Сантьяго (Антонио Бандерас), также намерен завладеть сокровищами. Главные герои попытаются не только опередить его в этой гонке, но и найти пропавшего брата Нейтана.

«С самого детства я мечтал снять приключенческий фильм об охотниках за сокровищами, которые колесят по всему миру. Фильмы этого жанра пробудили во мне любовь к истории, а особенно — к античности»‎, — отмечает режиссёр Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»‎).

В основу проекта легла серия популярных компьютерных игр Uncharted. Авторы ленты утверждают, что их поклонники с лёгкостью узнают на экранах полюбившихся персонажей.

Кинематографисты стремились как можно меньше использовать графику и старались работать в построенных декорациях и на натуре. Среди локаций картины — испанский готический собор XV века и атриум представительства Deutsche Telekom в Берлине.

«Смерть на Ниле»‎ (Death on the Nile)

В экранизации одноимённого романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» бельгийский сыщик Эркюль Пуаро расследует убийство на борту круизного судна.

Режиссёром картины выступил Кеннет Брана. Он же исполнил главную роль. Ранее артист снял фильм «Убийство в Восточном экспрессе» о знаменитом детективе. Лента собрала в прокате более $350 млн, однако была неоднозначно встречена критиками — её рейтинг «свежести»‎ на портале Rotten Tomatoes составляет 60%.

В новом фильме Браны критики отмечают хорошую режиссёрскую работу. По мнению экспертов, постановщик «осовременивает детали»‎, но «сохраняет исходный сюжет нетронутым»‎. При этом он представляет в финале неожиданный вывод.

«Брана заставляет зрителей почувствовать это глубокое отвращение к человечеству, показывающему свою худшую сторону. Не такой реакции ожидаешь от фильма-головоломки со звёздным составом, но Бране это печальное заключение удалось на славу», — пишет автор Collider Росс Бонэм‎.

Среди продюсеров детектива — Ридли Скотт. Роли исполнили Арми Хаммер, Галь Гадот, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Том Бейтман, Аннетт Бенинг, Расселл Брэнд и другие.

«Яйцо Фаберже»‎

В центре сюжета российской комедии — два старых друга, актёр-неудачник (Николай Наумов) и алкоголик (Илья Борисов). Они случайно сталкиваются в родном городе и договариваются украсть выставленное в местном музее яйцо Фаберже. Заказчик преступления — дальний родственник самого ювелира (Юрий Стоянов). Он надеется вернуть изделие в семью. Кража оказывается под угрозой срыва, когда один из героев влюбляется в жену другого.

«Мы попробовали в смешную и абсолютно отвязную оболочку поместить одну простую мысль. Не важно, что вокруг, главное, что внутри. Яйцо Фаберже в провинциальном краеведческом музее — это такой образ драгоценной цели, к которой можно и нужно стремиться, и тогда в финале героя ждёт, может быть, непредвиденный, но заслуженный хэппи-энд», — рассказал креативный продюсер фильма Максим Паршин.

Комедию снял Илья Фарфель, работавший над сериалами «Короче» и «Война семей». Производством проекта занималась компания Good Story Media, выпустившая в начале прошлого года комедию «Батя».

«Первый встречный»‎ (Marry Me)

Музыканты Кат Вальдес (Дженнифер Лопес) и Бастиан (Малума) на пике своей популярности собираются пожениться перед многочисленной аудиторией фанатов — церемонию бракосочетания будут транслировать различные платформы. Всё рушится, когда за мгновения до начала свадьбы невеста узнаёт, что возлюбленный изменил ей. Героиня не собирается отменять мероприятие и решает выйти замуж за первого встречного. Им оказывается учитель математики Чарли Гилберт (Оуэн Уилсон). Импульсивное решение Кат приводит к неожиданному роману, но на пути к счастью влюблённым из разных миров предстоит преодолеть ряд трудностей.

Ранее Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон уже встречались на площадке — актёры снялись в триллере «Анаконда»‎ (1997). Роли в новой ленте также исполнили Джон Брэдли («Игра престолов»), Джимми Фэллон (ведущий «Ночного шоу с Джимми Фэллоном‎»‎) и Хлоя Коулмэн («Большая маленькая ложь»‎).

Режиссёр ленты — Кэт Койро, в фильмографии которой уже имеются романтические комедии. Постановщица сняла картины «Лучшие друзья и ребёнок» с Кристен Риттер, а также «Дело в тебе»‎ с Джастином Лонгом и Эван Рэйчел Вуд.

Дженнифер Лопес выступила как один из продюсеров картины и вместе с музыкантом Малумой записала к ней саундтрек.

«Книжный в Париже»‎ (Il materiale emotivo)

Над производством картины «Книжный в Париже»‎ работали кинематографисты из Италии, Франции и США. За постановку отвечал известный итальянский актёр Серджо Кастеллитто. Он же сыграл главного героя — парижанина по имени Винченцо.

Жизнь мужчины строится вокруг его магазина антикварных книг и прикованной к инвалидной коляске дочери (Матильда Де Анджелис). Однажды герой встречает эксцентричную актрису Иоланду (Беренис Бежо). Она пробуется на роль в расположенном рядом с магазином театре и совсем не разбирается в литературе. Винченцо, пытаясь помочь, делится с ней книгами для быстрого чтения. Случайное знакомство перерастает в нечто большее, а главный герой начинает испытывать давно забытые эмоции.

«Короче, я женюсь!»‎

Костя (Дмитрий Новиков) собирает в загородном коттедже друзей Андрея (Дмитрий Стручков), Васю (Савелий Наумов) и Айку (Александр Хохлов), чтобы сообщить радостную новость — он собирается сделать предложение своей возлюбленной, с которой познакомился две недели назад. Герои радуются за Костю, пока не узнают, кто его избранница.

Комедия «Короче, я женюсь!»‎ — новый проект режиссёра Виталия Манюкова, снявшего на смартфон ленту «Дважды два» (2021). Оба проекта отличаются небольшими бюджетами. В кадре «Короче, я женюсь!»‎ зрители не увидят более четырёх человек одновременно — команда старалась следовать действующим санитарным нормам.

В ленте также снялись Алексей Маклаков («Солдаты»), блогер Андрей Борисов, Валентина Мазунина («Реальные пацаны»‎) и другие.