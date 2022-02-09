Поля славы: тест RT о сражениях Первой мировой войны

Россия участвовала в Первой мировой войне с 1 августа 1914-го по 3 марта 1918 года. За это время русская армия показала себя во множестве сражений от Восточной Пруссии и Кавказа до Западной Франции и Греции. В каких-то из них она потерпела серьёзные поражения, в других разгромно победила. Что вы знаете о битвах Первой мировой? Проверьте себя с тестом RT.

Русские солдаты в атаке (снимок периода 1914-1918 года). Репродукция 1963 года Н.Пашина

РИА Новости