Поля славы: тест RT о сражениях Первой мировой войны

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RT
Россия участвовала в Первой мировой войне с 1 августа 1914-го по 3 марта 1918 года. За это время русская армия показала себя во множестве сражений от Восточной Пруссии и Кавказа до Западной Франции и Греции. В каких-то из них она потерпела серьёзные поражения, в других разгромно победила. Что вы знаете о битвах Первой мировой? Проверьте себя с тестом RT.
Поля славы: тест RT о сражениях Первой мировой войны
  • Русские солдаты в атаке (снимок периода 1914-1918 года). Репродукция 1963 года Н.Пашина
  • РИА Новости

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