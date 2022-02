«Детальный портрет сложного человека»: продюсер «Богемской рапсодии» займётся фильмом о Майкле Джексоне

В США снимут биографический фильм про американского певца, танцора, автора песен и филантропа Майкла Джексона. Ожидается, что сюжет охватит как творчество артиста, так и его личную жизнь. На экране будут воссозданы некоторые яркие выступления музыканта. Производством займётся оскароносный продюсер Грэм Кинг, чья фильмография включает картины «Отступники», «Богемская рапсодия» и «Война миров Z». Лента выйдет при поддержке семьи Джексона.

В США снимут биографический фильм про американского певца Майкла Джексона, сообщает Variety. Производством ленты, получившей название «Майкл», займётся оскароносный продюсер Грэм Кинг, работавший над картинами «Отступники», «Богемская рапсодия» и «Война миров Z». В качестве сценариста к проекту привлечён Джон Логан. Его фильмография включает ленты «Гладиатор», «Последний самурай», «Авиатор». Проект выйдет под эгидой студии Lionsgate при поддержке семьи Майкла Джексона.

«С самого детства, ещё будучи членом группы The Jackson 5, Майкл любил магию кино. Для нас, как для семьи, большая честь, что история нашей жизни оживёт на большом экране», — говорит мать певца Кэтрин Джексон.

«Я познакомился с семьёй Джексон в 1981 году, и для меня честь перенести их наследие на большой экран. Сидя на стадионе «Доджер» на концерте в рамках тура Victory, я и представить не мог, что почти 38 лет спустя мне доведётся стать частью подобного фильма», — вспоминает Грэм Кинг.

Ожидается, что проект охватит как профессиональную, так и личную жизнь артиста.

«Майкл» представит зрителям детальный портрет сложного человека, ставшего королём поп-музыки. В фильме будут подробно освещены творческий процесс и личная жизнь артиста, а также воссозданы самые знаковые выступления Джексона», — говорится в официальном анонсе проекта.

Майкл Джексон родился в 1958 году и дебютировал на сцене ещё в детстве: вместе со своими братьями он выступал в составе группы The Jackson 5. В 1972-м артист начал заниматься сольной карьерой. Широкую известность ему принёс альбом 1979 года выпуска Off the Wall. Следующая пластинка артиста — Thriller — стала самой продаваемой в мире. Среди хитов музыканта — Billie Jean, Beat It, Bad, Smooth Criminal, Black or White и многие другие.

Богатое наследие и громкие скандалы

За свою карьеру Майкл Джексон выпустил 12 альбомов и был удостоен 13 премий «Грэмми». Также он исполнил несколько ролей в кино, в том числе в ленте «Люди в чёрном 2». Кроме того, артист известен своей благотворительной деятельностью.

Имя Майкла Джексона неоднократно фигурировало в скандалах, в частности, его обвиняли в педофилии. Джексона судили за растление малолетних, однако его вина не была доказана. Артист скончался 25 июня 2009 года из-за передозировки медикаментами.

История жизни и музыка Майкла Джексона легли в основу бродвейского мюзикла MJ, действие которого разворачивается в период подготовки к концертному туру Dangerous World Tour, проходившему в 1992 и 1993 годах.

Об артисте было снято несколько документальных фильмов. Среди них «Майкл Джексон: Вот и всё», посвящённый подготовке музыканта к несостоявшемуся туру This Is It, и «Плохой 25», в котором рассказывается о работе над альбомом Bad.

Самой нашумевшей картиной про Майкла Джексона стала двухсерийная документальная лента телеканала HBO «Покидая Неверленд» 2019 года. Она сосредоточена на обвинениях в педофилии, выдвинутых в адрес артиста. Героями фильма стали двое мужчин, которые утверждали, что в детстве подвергались сексуальным домогательствам со стороны Джексона. Также в фильме представлены подробности судебных процессов, связанных с выдвинутыми в разное время обвинениями. Некоторые их фигуранты в итоге опровергали слухи о сексуальной связи с музыкантом. В одном из рассматриваемых случаев Джексон был оправдан из-за нехватки улик.

Один из управляющих имуществом Майкла Джексона, Джон Бранка, заявил, что авторы скандального фильма «сочинили чёртову небылицу ради наживы». По его словам, проект снимался в «полной секретности» и у доверенных лиц артиста не было возможности уточнить некоторые моменты. Кроме того, в фильме был обнаружен ряд разного рода нестыковок.

«В документальном фильме Дэна Рида полно неточностей, вранья и заведомо ложных сведений. Им должно быть стыдно. Майкл слишком велик, чтобы потерпеть крах», — заявил Бранка в беседе с Billboard.

Зрители фильма разделились на два лагеря: некоторые не поверили представленным фактам или посчитали подобное обсуждение после смерти Майкла Джексона некорректным, а другие утвердились во мнении, что музыкант был педофилом.

Выход картины оказал негативное влияние на имидж Майкла Джексона. От артиста дистанцировалось несколько компаний. Так, некоторые радиостанции удалили из своих плейлистов все песни артиста. Аналогичным образом поступила кофейня Starbucks. Авторы анимационного сериала «Симпсоны» удалили со всех площадок эпизод «Совершенно безумный папа», в котором Джексон озвучил одного из персонажей.