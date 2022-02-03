Драма с Пенелопой Крус и фильм-катастрофа о падении Луны: главные кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат вышло несколько отечественных комедий: «Непослушник» с Виктором Хориняком, «Маленький воин»‎ об ищущем отца мальчике-сумоисте и «День слепого Валентина»‎ с солидным звёздным составом. Также зрители смогут увидеть фильм-катастрофу «Падение Луны» от режиссёра «Послезавтра», драму Педро Альмодовара «Параллельные матери», европейский хоррор «Паранормальные»‎ и триллер «Другое имя»‎ со Светланой Ходченковой в главной роли.

«Параллельные матери»‎ (Madres paralelas)

Дженис (Пенелопа Крус) и Ана (Милена Смит) знакомятся в родильном отделении. Обе героини одиноки и забеременели случайно. Однако Дженис, успешный фотограф средних лет, не жалеет о произошедшем, тогда как запутавшийся подросток Ана напугана и травмирована. Случайная встреча перерастает в дружбу, но одно событие кардинальным образом меняет жизни женщин.

Критики отмечают смешение в фильме «сдержанности и экстравагантности»‎, а также его «остроумие»‎ и «душевность»‎. Рейтинг «свежести»‎ ленты на Rotten Tomatoes составил 97%.

«Этот акцент на нравственной целостности делает фильм одной из самых важных и увлекательных картин Альмодовара за последнее время»‎, — пишет Сандра Холл из The Sydney Morning Herald.

Мировая премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале, где Пенелопа Крус была удостоена кубком Вольпи за лучшую женскую роль. Всего же на фестивалях и премиях «Параллельным матерям» удалось собрать более десяти наград. Большинство из них получила Крус.

«Падение Луны»‎ (Moonfall)

Согласно сюжету фильма, неизвестные силы смещают Луну с её орбиты, и теперь спутник летит на Землю. За несколько недель до столкновения бывший астронавт и одна из руководителей NASA Джо Фаулер (Холли Берри) находит способ предотвратить катастрофу. Но героине почти никто не верит — поддержать Фаулер готовы лишь отставной астронавт (Патрик Уилсон) и один конспиролог (Джон Брэдли). Этой троице предстоит спасти человечество и открыть для себя тёмную сторону Луны.

У постановщика ленты, Роланда Эммериха, обширный опыт в работе над фильмами-катастрофами: он срежессировал такие картины, как «Послезавтра»‎, «День независимости»‎ и «2012»‎. По мнению одного из сценаристов и продюсеров «Падения Луны»‎ Харальда Клозера, новая лента хорошо вписывается в фильмографию режиссёра.

«Нашими фильмами мы всегда хотим заставить людей смеяться и плакать. Для зрителей действительно хорошо вначале посмеяться, чтобы они понимали, что веселиться — тоже нормально. Это делает историю персонажей куда более захватывающей», — подчёркивает Клозер.

Работа над сценарием и сами съёмки требовали общения с научными консультантами. Кинематографисты старались воспроизвести все физические процессы, в том числе падение Луны, максимально достоверно. Также в работе над проектом участвовало космическое агентство NASA.

«Другое имя»‎

Постановщиком и одним из сценаристов драматического триллера «Другое имя» выступила Вета Гераськина, агент Светланы Ходченковой. Актриса же исполнила в картине главную роль и дебютировала как продюсер. Из-за многочисленных экспериментов авторы окрестили свою ленту «арт-мейнстримом».

По сюжету Лиза (Светлана Ходченкова) — состоятельная женщина, которая много лет назад отказалась от собственной дочери (Катя Федина). После одного события Ходченкова решает выйти на контакт с некогда оставленным ребёнком. Лиза выясняет, что дочери уже 17 лет, все эти годы она росла без матери, а теперь находится в тюрьме. Чувство вины побуждает в Лизе желание помочь своему ребёнку.

«Непослушник»‎

Популярный блогер-пранкер Дима (Виктор Хориняк) ради просмотров и подписчиков готов на самые безбашенные розыгрыши. Один из них Дима записывает в церкви. Его поступок провоцирует недовольство среди верующих, и на героя заводят дело. В попытке скрыться от полиции Дима попадает в монастырь и выдаёт себя за друга детства, по совместительству — священнослужителя той самой церкви.

В ленте поднимается актуальные вопросы значимости социальных сетей в современном обществе и их влияние на людей в целом. Как отметила исполнительница одной из главных ролей Таисия Вилкова, иногда общество «за маской социальных сетей‎» забывает, «что по-настоящему важно, правильно и ценно»‎.

Лента «Непослушник»‎ стала первой художественной картиной в современном российском кино, которая получила разрешение на съёмку в работающей церкви.

Фильм снял Владимир Котт («Пётр Лещенко. Всё, что было…»‎, «Охотник»‎). К актёрскому составу присоединились Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Сергей Селин и другие.

«Маленький воин»‎

В спортивной ленте «Маленький воин»‎ рассказывается история Вити Касаткина, который с детства занимается борьбой сумо. С этим видом спорта мальчика связывает непростой интерес: когда-то о сумо ему рассказал отец. А потом — ушёл из семьи и переехал в Японию. Витя надеется попасть на турнир в Японии и встретиться там с отцом.

Картину снял Илья Ермолов, известный прежде всего как актёр: он снимался в сериалах «Магомаев»‎ и «Чернобыль: Зона отчуждения»‎. Главную роль в фильме исполнил Илья Сигалов. Также в ленте задействованы Камиль Ларин, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин и другие артисты.

«День слепого Валентина»‎

Эта романтическая комедия посвящена силе любви и объединяет истории нескольких пар, отношения которых проходят проверку на прочность в День святого Валентина.

На съёмочной площадке фильма встретились множество звёзд отечественного кино: Александр Яценко, Максим Виторган, Юрий Чурсин, Валентина Мазунина, Олеся Судзиловская, Кирилл Плетнёв, Роман Мадянов, Марк Богатырёв, Александр Яцко, Мария Шалаева и другие. По словам режиссёра Александра Баршака, команде «нужны были артисты очень пластичные, которые могут «прыгать» из жанра в жанр, которые были бы убедительны и в комедии, и в лирике, и в комедии положений, и в трагедии положений».

«На самом деле не так много артистов обладает таким умением, сохраняя при этом убедительность и жанровую достоверность. Возможно, это прозвучит нескромно, но мне кажется, что мы в целом угадали с выбором, а в паре-тройке случаев даже открыли у некоторых наших исполнителей новые грани», — рассказывает Александр Баршак.

Прежде чем сосредоточить сюжет вокруг Дня всех влюблённых, авторы фильма думали завязать судьбы героев на Новом годе. Однако из-за невозможности начать съёмки в середине зимы было решено сменить праздник.

«Паранормальные»‎ (De uskyldige)

Действие фильма разворачивается вокруг детей, которые открывают в себе тёмные сверхспособности. Свои навыки герои исследуют вдали от взрослых. В какой-то момент их сверхъестественные возможности приобретают опасные масштабы.

«Артхаусный фильм ужасов «Паранормальные» от режиссёра и сценариста Эскиля Вогта с леденящей душу откровенностью и исключительным мастерством исследует одинокий, жуткий и временами немыслимо жестокий мир детства»‎, — пишет Лесли Фелперин из The Hollywood Reporter.

Над производством картины работали кинематографисты из нескольких европейских стран: Норвегии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Дании и Франции. Фильм был представлен на ряде кинофестивалей и удостоился нескольких наград — в частности, на смотрах в Монклере и Сиджесе. Также проекту присудили премию Европейской киноакадемии за лучшую работу звукорежиссёра.