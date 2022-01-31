«Человек со своим ощущением времени и поэтики»: каким был Виктор Мережко
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Вечером 30 января в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет скончался российский режиссёр и сценарист Виктор Мережко. Его дочь Мария предполагает, что причиной смерти послужили осложнения после коронавирусной инфекции.
По её словам, в декабре 2021 года Мережко заболел, но не стал обращаться к врачам. Позже выяснилось, что лёгкие кинематографиста сильно поражены. Его положили в реанимацию. Медикам удалось стабилизировать состояние Мережко и частично очистить органы дыхания, однако вскоре появились осложнения: у него отнялась нога. Было решено провести операцию, через неделю после которой кинематографист умер.
«После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушёл», — рассказала Мария в беседе с kp.ru.
Виктора Мережко похоронят в Москве на Троекуровском кладбище рядом с супругой.
Соболезнования в связи со смертью сценариста выразила министр культуры России Ольга Любимова. Она подчеркнула, что творчество Виктора Мережко оказало серьёзное влияние на отечественную киноиндустрию.
«Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности», — отметила Любимова.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал кинематографиста выдающимся режиссёром, талантливым сценаристом и драматургом и отметил, что «реалистичные и глубокие, его работы рассказывали о судьбах, о жизни, поднимали волнующие темы».
«Виктора Ивановича Мережко больше нет с нами, но осталось его уникальное творчество. Осталась светлая память об этом неординарном человеке», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Режиссёр Владимир Бортко в беседе с RT отметил, что Виктор Мережко был хорошим человеком, а его фильм «Полёты во сне и наяву» стал для постановщика «радостью жизни».
Кинорежиссёр и сценарист Алексей Герман — младший назвал Мережко великим сценаристом и поделился воспоминаниями о нём.
«Тонкий человек со своим ощущением времени и поэтики. Я помню его дом много лет назад, мы жили в Москве довольно близко, помню разговоры, жизнь, быт. Каждый день уносит от нас эпоху», — написал Герман-младший на своей странице в Facebook.
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков считает, что сценарист был «совершенным самородком», знавшим жизнь простых людей.
«Виктор Иванович при всей своей невероятной харизме и активности терпеливо ждал окончания съёмок, и мне было очень дорого и важно, что то, что мы сделали на экране, по сути совпало с тем, что он хотел выразить своим сценарием», — приводит ТАСС слова Михалкова.
«Яркий, многосторонний, очень талантливый человек... Тяжёлая утрата», — отметил первый замглавы комитета Госдумы по культуре писатель Сергей Шаргунов в беседе с РИА Новости.
Народная артистка РСФСР Ирина Купченко назвала Виктора Мережко мастером своего дела.
«Я не знаю, кто остался такого уровня профессионализма при написании сценария текста, пьесы. Очень жаль по-человечески и жаль, что ушёл мастер», — рассказала Купченко в разговоре с «Газетой.Ru»
Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года в Ростовской области. Семья будущего артиста часто переезжала, пока в 1952-м не обосновалась в селе Русская Поляна на Украине.
В начале 1960-х Мережко окончил Украинский полиграфический институт во Львове (сейчас — Украинская академия печати). После выпуска работал инженером-технологом в издательстве «Молот». Тогда будущий артист начал писать сценарии и работать в городской любительской киностудии. Также в 1960-х Виктор Мережко учился на сценарном факультете ВГИКа.
Мережко дебютировал в кино ещё во время обучения во ВГИКе — по его сценарию Леонид Миллионщиков снял короткометражный фильм «Зареченские женихи» (1967). Первой полнометражной картиной, снятой при участии сценариста, стала комедия Валентина Козачкова и Альберта Осипова «Тигры» на льду».
Мережко написал сценарии более 70 различных лент. Среди них — «Вас ожидает гражданка Никанорова» Леонида Марягина, «Трын-трава» Сергея Никоненко, «Родня» Никиты Михалкова, «Одинокая женщина желает познакомиться» Вячеслава Криштофовича, «Полёты во сне и наяву» Романа Балаяна. Его последней работой как сценариста стал фильм «Входя в дом, оглянись» (2019).
Также Виктор Мережко принял участие в работе над многими анимационными лентами, включая картины «Василиса Прекрасная», «Кот Котофеевич», «Премудрый пескарь», «Лиса Патрикеевна».
Виктор Мережко известен и как драматург. Он написал ряд пьес, которые можно было увидеть на сценах советских театров. По его произведениям поставлены спектакли «Ночные забавы», «Пролетарская мельница счастья», «Женский стол в охотничьем зале», «Я — женщина» и «Двое с большой дороги».
В 2000-х Мережко попробовал себя в режиссуре. В 2004 году вышла картина «Новогодние мужчины», которую он снял вместе с Валерием Саркисовым. Роли в фильме исполнили Михаил Боярский, Анатолий Васильев и Валерий Гаркалин. В последующие годы Мережко снял такие ленты, как «Красная комната», «Сонька Золотая Ручка», «Белая ночь, нежная ночь», «Сонька: Продолжение легенды».