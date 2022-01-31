«Человек со своим ощущением времени и поэтики»: каким был Виктор Мережко

На 85-м году жизни скончался российский драматург и кинорежиссёр Виктор Мережко. Причиной его смерти могли стать осложнения после коронавирусной инфекции. Мережко написал сценарии более чем к 70 проектам, среди которых — «Родня», «Полёты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться». В качестве режиссёра Мережко работал над картинами «Сонька Золотая Ручка», «Белая ночь, нежная ночь», «Подземный переход». Коллегам кинематографиста он запомнился как разносторонний человек, мастер своего дела.

Вечером 30 января в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет скончался российский режиссёр и сценарист Виктор Мережко. Его дочь Мария предполагает, что причиной смерти послужили осложнения после коронавирусной инфекции.

По её словам, в декабре 2021 года Мережко заболел, но не стал обращаться к врачам. Позже выяснилось, что лёгкие кинематографиста сильно поражены. Его положили в реанимацию. Медикам удалось стабилизировать состояние Мережко и частично очистить органы дыхания, однако вскоре появились осложнения: у него отнялась нога. Было решено провести операцию, через неделю после которой кинематографист умер.

«После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушёл»‎, — рассказала Мария в беседе с kp.ru.

Виктора Мережко похоронят в Москве на Троекуровском кладбище рядом с супругой.

Соболезнования в связи со смертью сценариста выразила министр культуры России Ольга Любимова. Она подчеркнула, что творчество Виктора Мережко оказало серьёзное влияние на отечественную киноиндустрию.

«Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности», — отметила Любимова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал кинематографиста выдающимся режиссёром, талантливым сценаристом и драматургом и отметил, что «реалистичные и глубокие, его работы рассказывали о судьбах, о жизни, поднимали волнующие темы».

«Виктора Ивановича Мережко больше нет с нами, но осталось его уникальное творчество. Осталась светлая память об этом неординарном человеке», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Режиссёр Владимир Бортко в беседе с RT отметил, что Виктор Мережко был хорошим человеком, а его фильм «Полёты во сне и наяву» стал для постановщика «радостью жизни».

Кинорежиссёр и сценарист Алексей Герман — младший назвал Мережко великим сценаристом и поделился воспоминаниями о нём.

«Тонкий человек со своим ощущением времени и поэтики. Я помню его дом много лет назад, мы жили в Москве довольно близко, помню разговоры, жизнь, быт. Каждый день уносит от нас эпоху», — написал Герман-младший на своей странице в Facebook.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков считает, что сценарист был «совершенным самородком», знавшим жизнь простых людей.

«Виктор Иванович при всей своей невероятной харизме и активности терпеливо ждал окончания съёмок, и мне было очень дорого и важно, что то, что мы сделали на экране, по сути совпало с тем, что он хотел выразить своим сценарием», — приводит ТАСС слова Михалкова.

«Яркий, многосторонний, очень талантливый человек... Тяжёлая утрата», — отметил первый замглавы комитета Госдумы по культуре писатель Сергей Шаргунов в беседе с РИА Новости.

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко назвала Виктора Мережко мастером своего дела.

«Я не знаю, кто остался такого уровня профессионализма при написании сценария текста, пьесы. Очень жаль по-человечески и жаль, что ушёл мастер», — рассказала Купченко в разговоре с «Газетой.Ru»

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года в Ростовской области. Семья будущего артиста часто переезжала, пока в 1952-м не обосновалась в селе Русская Поляна на Украине.

В начале 1960-х Мережко окончил Украинский полиграфический институт во Львове (сейчас — Украинская академия печати). После выпуска работал инженером-технологом в издательстве «Молот»‎. Тогда будущий артист начал писать сценарии и работать в городской любительской киностудии. Также в 1960-х Виктор Мережко учился на сценарном факультете ВГИКа.

Мережко дебютировал в кино ещё во время обучения во ВГИКе — по его сценарию Леонид Миллионщиков снял короткометражный фильм «Зареченские женихи»‎ (1967). Первой полнометражной картиной, снятой при участии сценариста, стала комедия Валентина Козачкова и Альберта Осипова «Тигры» на льду»‎.

Мережко написал сценарии более 70 различных лент. Среди них — «Вас ожидает гражданка Никанорова»‎ Леонида Марягина, «Трын-трава»‎ Сергея Никоненко, «Родня»‎ Никиты Михалкова, «Одинокая женщина желает познакомиться»‎ Вячеслава Криштофовича, «Полёты во сне и наяву»‎ Романа Балаяна. Его последней работой как сценариста стал фильм «Входя в дом, оглянись»‎ (2019).

Также Виктор Мережко принял участие в работе над многими анимационными лентами, включая картины «Василиса Прекрасная»‎, «Кот Котофеевич»‎, «Премудрый пескарь»‎, «Лиса Патрикеевна»‎.

Виктор Мережко известен и как драматург. Он написал ряд пьес, которые можно было увидеть на сценах советских театров. По его произведениям поставлены спектакли «Ночные забавы»‎, «Пролетарская мельница счастья»‎, «Женский стол в охотничьем зале»‎, «Я — женщина»‎ и «Двое с большой дороги»‎.

В 2000-х Мережко попробовал себя в режиссуре. В 2004 году вышла картина «Новогодние мужчины»‎, которую он снял вместе с Валерием Саркисовым. Роли в фильме исполнили Михаил Боярский, Анатолий Васильев и Валерий Гаркалин. В последующие годы Мережко снял такие ленты, как «Красная комната»‎, «Сонька Золотая Ручка»‎, «Белая ночь, нежная ночь»‎, «Сонька: Продолжение легенды»‎.