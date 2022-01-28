«Менее известные аспекты его необыкновенной жизни»: история Ледяного Человека ляжет в основу фильма

Режиссёр картин «Мавританец» и «Последний король Шотландии» Кевин Макдональд снимет биографический фильм о спортсмене-экстремале Виме Хофе, известном как Ледяной Человек. Он прославился благодаря способности переносить крайне низкие температуры. Хофу принадлежит ряд рекордов, связанных с воздействием холода. Главную роль в картине исполнит Джозеф Файнс («Рассказ служанки»).

Британский режиссёр, лауреат премий BAFTA и «Оскар» Кевин Макдональд («Мавританец», «Последний король Шотландии») снимет фильм под названием The Iceman. Как сообщает Variety, за сценарий картины отвечает Джефф Поуп, работавший над лентами «Филомена» и «Последний палач». В основу проекта ляжет реальная история знаменитого 62-летнего спортсмена-экстремала Вима Хофа, также известного как Ледяной Человек.

Голландец Вим Хоф прославился на весь мир благодаря своей способности якобы за счёт контроля дыхания, частоты сердечных сокращений и кровообращения выдерживать экстремальные температуры.

Вим Хоф разработал собственную методику воссоединения людей «с собой, с другими и с природой». Как указано на официальном сайте спортсмена, с её помощью он учит всех желающих стимулировать глубокие физиологические процессы, чтобы полностью реализовать потенциал. Методику неоднократно исследовали учёные. Они подвергали самого Хофа, а также его последователей различным экспериментам. Одно из исследований подтвердило, что вегетативная нервная система, связанная с врождённым иммунным ответом, может быть объектом волевого воздействия. Впрочем, как отмечается в специализированных СМИ, заявления Хофа о пользе его программы для здоровья так и не были научно доказаны.

Вим Хоф, по его собственным словам, с 17-летнего возраста испытывал себя нахождением в холодной воде. Особенно активно он стал заниматься практиками, связанными с холодом и дыханием, в середине 1990-х. С их помощью мужчина надеялся обрести покой и силу: в то время он, почтальон из Нидерландов, овдовел и остался с четырьмя детьми, которых с трудом мог прокормить. Местные жители стали замечать, что мужчина доставляет письма босиком в разгар зимы и плавает в ледяных озёрах. Со временем его радикальные методы привлекли внимание людей со всего мира.

«Вим — человек, который пережил ужасную (психологическую. — RT) травму — смерть жены — и нашёл совершенно новый способ справиться с возникшей после этого депрессией», — рассказывает Кевин Макдональд.

Постановщик обещает, что в фильме будет много юмора, а также найдётся место и любви, и утрате, и борьбе.

«Джефф Поуп написал потрясающий сценарий, полный юмора, человечности и эмоций. В нём мы знакомимся с голландским пригородом — миром сумасбродных выходок, разрушения семьи, любовной истории и прозрения. Это фильм о стойкости, о втором шансе и об удивительной способности нашего тела и разума к исцелению», — говорит режиссёр.

Главную роль в картине исполнит Джозеф Файнс. Его фильмография включает такие популярные проекты, как «Рассказ служанки», «Американская история ужасов» и «Геракл». Актёр отмечает, что история Хофа вдохновляет и имеет целебный эффект.

«Я с большим энтузиазмом отношусь к идее фильма, и для меня большая честь играть великого Вима Хофа. Его история вдохновляет, она и очень смешная, и невероятно болезненная, и в конечном счёте исцеляющая. Надеюсь, что смогу не только поведать о его удивительных достижениях, но и показать на экране менее известные аспекты его необыкновенной жизни», — цитирует Джозефа Файнса Variety.

Ожидается, что съёмки ленты начнутся в ноябре 2022 года. Производством займётся компания Genesius Pictures, работавшая над проектами «Морская звезда» и «Северный соул».

Проект Кевина Макдональда — первый художественный фильм про Вима Хофа. Однако о его достижениях рассказывается в ряде документальных проектов. Также об успехах Хофа был выпущен комикс. Он охватывает продолжительный период жизни спортсмена — от пережитого им травматического опыта, ставшего катализатором поисков, до смелых испытаний и научных экспериментов.

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