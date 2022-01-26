«Человек, который становится футболистом»: каким получился байопик о Златане Ибрагимовиче

27 января в российский прокат выходит байопик «Я — Златан»‎ о шведском футболисте Златане Ибрагимовиче. Ленту снял режиссёр Йенс Сьёгрен, за сценарий отвечали Якоб Бекман и Давид Лагеркранц. Последний в 2011-м вместе с Ибрагимовичем выпустил одноимённую биографическую книгу, которая стала бестселлером на родине спортсмена. В фильме рассказывается, как трудный ребёнок из неблагополучной семьи стал звездой мирового масштаба.

В четверг, 27 января, в российский прокат выходит спортивный байопик «Я — Златан»‎ о легендарном шведском футболисте Златане Ибрагимовиче. Режиссёром проекта стал Йенс Сьёгрен, за скрипт отвечали Давид Лагеркранц и Якоб Бекман. В ленте раскрывается становление спортсмена, детали его биографии от 11 до 23 лет. Роль Ибрагимовича исполнили два актёра: детство и отрочество доверили Доминику Андерссону Байрактати, а более взрослого футболиста сыграл Гранит Рушити.

Биографический фильм основан на одноимённой книге, написанной Ибрагимовичем в соавторстве с Лагеркранцем. Книга вышла в 2011 году и стала бестселлером — её тираж на родине спортсмена составил более 500 тысяч экземпляров, а по предварительным заказам ей удалось обойти последний том о Гарри Поттере.

Лента начинается с тренировки Ибрагимовича в составе нидерландского футбольного клуба «Аякс»‎ (на тот момент спортсмену было около 20 лет). По первым кадрам зрителю может показаться, что Ибрагимович в некотором смысле уже успешный спортсмен, но при этом тренер ругает его за плохую игру и отправляет домой. Создатели картины сразу показывают характер Ибрагимовича: футболист упрям, эгоистичен и самолюбив.

Затем действие переносится в детство спортсмена, которое тот провёл на окраинах шведского Мальмё. Съёмки этих сцен проходили там же в 2020 году. Очень привлекательно показана Швеция 1990-х: зритель видит простой, но легко считываемый быт шведов, минималистичную скандинавскую архитектуру.

© www.kino-teatr.ru

Златан родился в семье югославских иммигрантов — боснийца Шефика Ибрагимовича и хорватки Юрки Гравич. Будущая легенда футбола проживал в районе Русенгорд, населённом преимущественно иммигрантами из разных частей света. Родители спортсмена развелись, когда он был совсем маленьким, мать работала уборщицей, отец выпивал. Над мальчиком издевались сверстники — они дразнили его из-за большого носа, шепелявости и худобы. Не избежал он и проблем с воровством и хулиганством, как и другие подростки в его районе. Многое из этого показано в картине.

В целом биография Ибрагимовича отлично подходит для спортивной драмы: трудности со сверстниками, учителями и родственниками, неблагоприятное социальное положение. В противовес этим проблемам — талант и спортивная мечта. Однако герою тяжело сопереживать в полной мере из-за его характера и поведения. Более того: складывается впечатление, что при всей любви к футболу Златан не вполне старается. А его высокомерная игра (часто не хочет отдавать пас, пытается обвести как можно больше соперников) возмущает как тренеров, так и других игроков.

В реальности футболист отличается хорошей техникой и умелым обращением с мячом в движении. Он обладает креативным мышлением и сильным ударом. Это хорошо продемонстрировано в фильме — манера игры раннего Златана списана практически в точности.

Сцены из детства переплетаются с эпизодами, когда герой играл в составе «Аякса»‎. Невольно напрашивается сравнение Златана в подростковом возрасте и в 20 лет — порой кажется, что он совсем не изменился. Возможно, в этом и есть весь Ибрагимович. Экранный герой вызывает неоднозначные эмоции, как и футболист в реальной жизни.

© www.kino-teatr.ru

Ибрагимович известен эпатажным поведением. Его вспыльчивость и агрессивный характер не раз помещали нападающего в центр конфликтов. Однако эти качества в сочетании с игровым талантом только помогли футболисту достичь высот: выиграть множество титулов, забить сотни мячей и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции. Таким его сделала в том числе непростая жизнь в гетто, также показываемая в фильме.

В действительности помимо многочисленных стычек с другими футболистами Ибрагимович привлекает внимание своими высказываниями. Например, он любит говорить о себе в третьем лице, называет себя богом. Он неуважительно отзывается о журналистах, коллегах и даже болельщиках. Авторы фильма будто пытаются объяснить, почему футболист стал именно таким.

Йенс Сьёгрен отмечает, что в хотел показать на экране не «не футболиста, но человека, который становится футболистом»‎ со всеми его непростыми жизненными обстоятельствами.

Поэтому у зрителя совершенно справедливо может возникнуть ощущение, что эта лента — больше о личностном, нежели о профессиональном становлении спортсмена.

Примечательно, что характер Ибрагимовича не мешает ему быть выдающимся спортсменом. В финале картины он забивает мяч на важном матче в составе «Аякса»‎, после чего футболиста приглашают в итальянский «Ювентус». В реальности примерно с того момента начинается большая европейская карьера Ибрагимовича. Некоторое время фанаты замечали такую тенденцию: если Ибрагимович приходит в какую-либо команду, она непременно становится чемпионом своей страны.

Сегодня Златан Ибрагимович — важная фигура в мировом футболе. Часто спортсмены в таком возрасте уже заканчивают карьеру. Однако швед в свои 40 играет за итальянский «Милан» — в этом сезоне он борется за победу в чемпионате Италии.