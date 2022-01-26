«Иной подход» к изображению гномов: в Disney ответили на претензии Питера Динклэйджа

В компании Disney заявили, что авторы игровой адаптации анимационной ленты «Белоснежка и семь гномов» избрали «альтернативный подход» к изображению гномов. Представители студии заявили, что «консультируются с членами сообщества людей с карликовостью», «чтобы избежать укрепления стереотипов». Ранее актёр Питер Динклэйдж раскритиковал грядущий проект и отметил, что компания Disney «в чём-то прогрессивна», но в этом случае рассказывает «чёртову отсталую историю».

Студия Disney, занимающаяся производством игровой адаптации классического мультфильма «Белоснежка и семь гномов», прокомментировала претензии актёра Питера Динклэйджа («Игра престолов», «Аферистка»). Ранее артист заявил, что эта история старомодна. Саму студию он назвал недостаточно прогрессивной.

«Серьёзно, никого не хочу обидеть, но я был несколько озадачен, когда они с большой гордостью взяли на роль Белоснежки актрису-латиноамериканку — но вы ведь по-прежнему рассказываете историю о Белоснежке и семи гномах. Остановитесь и подумайте, что же вы делаете. Мне кажется, это какая-то бессмыслица. В чём-то вы прогрессивны, но при этом всё ещё рассказываете эту чёртову отсталую историю о семи гномах, живущих вместе в одной пещере? Что вы, чёрт возьми, творите?» — цитирует Динклэйджа The Hollywood Reporter.

Актёр, избегавший стереотипных образов, которые часто воплощают на экране низкорослые артисты, предположил, что его старания не привели к ожидаемым результатам.

«Неужели я своими заявлениями не сделал ничего, чтобы добиться прогресса в этом вопросе? Наверное, я говорил недостаточно громко», — заключил Питер Динклэйдж.

В ответ представители Disney сообщили, что в новом проекте работают над «альтернативным способом» изображения низкорослых персонажей.

«Чтобы избежать укрепления стереотипов, связанных с оригинальным мультипликационным фильмом, мы избрали иной подход в отношении этих семи персонажей и консультируемся с членами сообщества людей с карликовостью», — говорится в заявлении студии.

Как подчёркивает The Hollywood Reporter, студия планировала «переосмыслить гномов» ещё на самых ранних стадиях работы над фильмом. С консультантами «по вопросам национально-культурной специфики» Disney также сотрудничает не впервые: такие специалисты, например, участвовали в производстве лент «Аладдин» и «Мулан».

Игровая адаптация мультфильма «Белоснежка и семь гномов» была анонсирована ещё в октябре 2016 года. Тогда стало известно, что продюсированием займётся Марк Э. Платт, работавший над такими проектами, как «Ла-Ла Ленд», «Драйв» и «Скотт Пилигрим против всех». Позднее он также принял участие в производстве других адаптаций Disney — «Аладдин» и «Круэлла». В качестве режиссёра к команде присоединился Марк Уэбб. Его фильмография включает ленты «Новый Человек-паук», «500 дней лета» и «Одарённая».

В 2021 году были объявлены исполнители ключевых ролей. Белоснежку сыграет американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер, дебютировавшая с главной ролью в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история» и удостоенная за эту работу премии «Золотой глобус». В образе злой королевы на экране предстанет звезда фильмов о Чудо-женщине Галь Гадот. Также в ленте появится Эндрю Бёрнап. Он исполнит центрального мужского персонажа, придуманного специально для этого фильма.

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Новость об утверждении Рэйчел Зеглер на главную роль была неоднозначно встречена пользователями социальных сетей. Блогеры отмечали, что, согласно сказке, Белоснежка получила своё имя из-за цвета кожи. Выбор смуглой актрисы, на их взгляд, противоречит первоисточнику и нуждается в обосновании. Другие оценили стремление Disney к «представленности», однако заявили, что приглашения латиноамериканской актрисы недостаточно. По мнению авторов сообщений, студии следует придумывать новых «небелых» персонажей, а не менять старых.

Премьера анимационной экранизации сказки братьев Гримм «Белоснежка» состоялась в 1937 году. Благодаря мультфильму Уолт Дисней был признан одним из самых новаторских и креативных кинематографистов в мире. «Белоснежка и семь гномов» наряду с лентой «Пиноккио» считается величайшим достижением Диснея в кино.

И до, и после этого проекта сказка братьев Гримм неоднократно экранизировалась. Среди первых подобных работ — анимационная лента 1933 года, снятая в рамках серии «Бетти Буп». Особенно много адаптаций появилось с начала 1990-х. Среди них были как близкие к первоисточнику проекты, так и ленты с оригинальным сюжетом. Главную роль в игровых версиях истории исполняли Моника Кина, Кристин Крук, Лили Коллинз, Кристен Стюарт и другие актрисы.