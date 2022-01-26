«Иной подход» к изображению гномов: в Disney ответили на претензии Питера Динклэйджа
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Студия Disney, занимающаяся производством игровой адаптации классического мультфильма «Белоснежка и семь гномов», прокомментировала претензии актёра Питера Динклэйджа («Игра престолов», «Аферистка»). Ранее артист заявил, что эта история старомодна. Саму студию он назвал недостаточно прогрессивной.
«Серьёзно, никого не хочу обидеть, но я был несколько озадачен, когда они с большой гордостью взяли на роль Белоснежки актрису-латиноамериканку — но вы ведь по-прежнему рассказываете историю о Белоснежке и семи гномах. Остановитесь и подумайте, что же вы делаете. Мне кажется, это какая-то бессмыслица. В чём-то вы прогрессивны, но при этом всё ещё рассказываете эту чёртову отсталую историю о семи гномах, живущих вместе в одной пещере? Что вы, чёрт возьми, творите?» — цитирует Динклэйджа The Hollywood Reporter.
Актёр, избегавший стереотипных образов, которые часто воплощают на экране низкорослые артисты, предположил, что его старания не привели к ожидаемым результатам.
«Неужели я своими заявлениями не сделал ничего, чтобы добиться прогресса в этом вопросе? Наверное, я говорил недостаточно громко», — заключил Питер Динклэйдж.
В ответ представители Disney сообщили, что в новом проекте работают над «альтернативным способом» изображения низкорослых персонажей.
«Чтобы избежать укрепления стереотипов, связанных с оригинальным мультипликационным фильмом, мы избрали иной подход в отношении этих семи персонажей и консультируемся с членами сообщества людей с карликовостью», — говорится в заявлении студии.
Как подчёркивает The Hollywood Reporter, студия планировала «переосмыслить гномов» ещё на самых ранних стадиях работы над фильмом. С консультантами «по вопросам национально-культурной специфики» Disney также сотрудничает не впервые: такие специалисты, например, участвовали в производстве лент «Аладдин» и «Мулан».
Игровая адаптация мультфильма «Белоснежка и семь гномов» была анонсирована ещё в октябре 2016 года. Тогда стало известно, что продюсированием займётся Марк Э. Платт, работавший над такими проектами, как «Ла-Ла Ленд», «Драйв» и «Скотт Пилигрим против всех». Позднее он также принял участие в производстве других адаптаций Disney — «Аладдин» и «Круэлла». В качестве режиссёра к команде присоединился Марк Уэбб. Его фильмография включает ленты «Новый Человек-паук», «500 дней лета» и «Одарённая».
В 2021 году были объявлены исполнители ключевых ролей. Белоснежку сыграет американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер, дебютировавшая с главной ролью в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история» и удостоенная за эту работу премии «Золотой глобус». В образе злой королевы на экране предстанет звезда фильмов о Чудо-женщине Галь Гадот. Также в ленте появится Эндрю Бёрнап. Он исполнит центрального мужского персонажа, придуманного специально для этого фильма.
Новость об утверждении Рэйчел Зеглер на главную роль была неоднозначно встречена пользователями социальных сетей. Блогеры отмечали, что, согласно сказке, Белоснежка получила своё имя из-за цвета кожи. Выбор смуглой актрисы, на их взгляд, противоречит первоисточнику и нуждается в обосновании. Другие оценили стремление Disney к «представленности», однако заявили, что приглашения латиноамериканской актрисы недостаточно. По мнению авторов сообщений, студии следует придумывать новых «небелых» персонажей, а не менять старых.
Премьера анимационной экранизации сказки братьев Гримм «Белоснежка» состоялась в 1937 году. Благодаря мультфильму Уолт Дисней был признан одним из самых новаторских и креативных кинематографистов в мире. «Белоснежка и семь гномов» наряду с лентой «Пиноккио» считается величайшим достижением Диснея в кино.
И до, и после этого проекта сказка братьев Гримм неоднократно экранизировалась. Среди первых подобных работ — анимационная лента 1933 года, снятая в рамках серии «Бетти Буп». Особенно много адаптаций появилось с начала 1990-х. Среди них были как близкие к первоисточнику проекты, так и ленты с оригинальным сюжетом. Главную роль в игровых версиях истории исполняли Моника Кина, Кристин Крук, Лили Коллинз, Кристен Стюарт и другие актрисы.